Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông, chuẩn bị thay thế USS Abraham Lincoln?

ANTD.VN - Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ đã bắt đầu di chuyển từ khu vực Thái Bình Dương về hướng Trung Đông, trong khi tàu USS Abraham Lincoln đã trải qua đợt triển khai kéo dài kỷ lục để phục vụ các chiến dịch liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tàu USS Abraham Lincoln

Theo Hải quân Mỹ và các nguồn thông tin công khai về hành trình của tàu, USS George Washington cùng một tàu tuần dương và một tàu khu trục được ghi nhận đi qua eo biển Singapore.

Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận USS George Washington đã tiến vào eo biển Malacca, tuyến đường nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. The Wall Street Journal trước đó đưa tin tàu George Washington sẽ thay thế USS Abraham Lincoln tại Trung Đông.

USS Abraham Lincoln hiện là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai tại khu vực, trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn tiếp diễn và Hải quân Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Tàu sân bay USS George Washington

USS Abraham Lincoln rời San Diego từ ngày 21-11-2025 và đến Trung Đông vào tháng 1-2026, trước khi chiến sự với Iran bùng phát ngày 28-2. Đến nay, tàu đã có hơn 240 ngày liên tục hoạt động trên biển, lập kỷ lục về thời gian không cập cảng.

Đợt triển khai kéo dài đã làm xuất hiện những lo ngại về điều kiện sinh hoạt và tinh thần của thủy thủ đoàn.

Hải quân Mỹ thừa nhận môi trường tác chiến căng thẳng khiến các trung tâm hậu cần truyền thống tại Trung Đông bị gián đoạn, dẫn tới tình trạng thiếu một số nhu yếu phẩm và thư từ không thể chuyển tới tàu.

Theo Hải quân Mỹ, trong thời gian khó khăn về hậu cần, các mặt hàng được ưu tiên theo thứ tự thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân và sau đó là thư từ. Lực lượng này khẳng định thủy thủ trên USS Abraham Lincoln hiện có đủ nước sạch và các lựa chọn thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu điều tra và cung cấp thêm thông tin về điều kiện trên tàu.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cảnh báo việc USS Abraham Lincoln phải hoạt động kéo dài đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh chiến dịch quân sự với Iran tiếp diễn và Mỹ có thể phải duy trì lực lượng hải quân lớn tại Trung Đông trong thời gian dài.