Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng về vụ thủy thủ cố nhảy khỏi tàu sân bay gần Iran

ANTD.VN - Ông Pete Hegseth khẳng định thủy thủ Mỹ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln được bảo đảm các nguồn lực cần thiết, trong bối cảnh chiến hạm đã triển khai hơn 8 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 bác bỏ những thông tin cho rằng điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang trở nên nghiêm trọng. Ông khẳng định các tàu chiến, thủy thủ và hạm trưởng đều được cung cấp những gì quân đội có thể đáp ứng trong từng thời điểm.

“Có những đợt triển khai kéo dài hơn thường lệ”, ông Hegseth nói, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn đối với các thủy thủ đang làm nhiệm vụ giữa biển khơi, trong điều kiện khắc nghiệt và có rất ít lần cập cảng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông mong muốn các quân nhân được trở về nhà sớm nhất có thể. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các quân chủng cũng hiểu điều này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

Lầu Năm Góc đang chịu sức ép sau khi gia đình một số quân nhân trên tàu tiết lộ rằng có thủy thủ từng tìm cách nhảy xuống biển trong những tháng gần đây. Hải quân Mỹ sau đó bác bỏ thông tin cho rằng số vụ tìm cách tự tử trên tàu sân bay đang gia tăng.

Trước đó Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal ngày 12/8/2026 gửi thư cho ông Hegseth và quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, yêu cầu giải trình về những vấn đề được phản ánh trên tàu. "Đã có nhiều thông tin về tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm cơ bản, nước nhiễm bẩn, đường ống nước gặp vấn đề, sức khỏe tâm thần sa sút và lo ngại về an toàn", ông viết trong thư.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Hegseth không trực tiếp đề cập những vấn đề mà thượng nghị sĩ Blumenthal nêu ra, chỉ nói rằng thông tin về điều kiện trên tàu đã bị "bóp méo hoàn toàn".

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego hôm 13/8 kêu gọi tăng cường giám sát điều kiện trên USS Abraham Lincoln, yêu cầu tổ chức những chuyến thăm tàu sân bay với sự tham gia của thành viên cả hai đảng.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Hùng Cao

USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego tháng 11/2025 để hoạt động tại Thái Bình Dương, sau đó chuyển hướng tới Trung Đông. Tàu giữ vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và nỗ lực áp đặt phong tỏa các cảng biển.

Đợt triển khai dự kiến kết thúc vào tháng 5/2026, nhưng được gia hạn và chưa có lịch trở về cảng nhà. Chiến hạm đã hoạt động liên tục hơn 8 tháng, lập kỷ lục về số ngày triển khai trên biển. Tàu từng cập cảng Oman trong thời gian ngắn đầu tháng 7 để bổ sung nhu yếu phẩm, trong đó có rau và trái cây tươi.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Hải quân Mỹ chưa công bố thời điểm USS Abraham Lincoln trở về. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết tàu sân bay USS George Washington đang hướng tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln, đồng thời khẳng định kế hoạch điều động đã được chuẩn bị từ trước.