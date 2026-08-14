Sĩ quan quân đội Nga tử vong trong vụ đánh bom ở Crimea

ANTD.VN - Một sĩ quan quân đội Nga (người từng đào tẩu từ phía Ukraine) đã tử vong trong vụ đánh bom hôm 13-8-2026 ở bán đảo Crimea.

Zaporizhzhia từng là tàu ngầm duy nhất của Ukraine

Trên các kênh Telegram của Nga, ông Robert Shageyev được mô tả là cựu sĩ quan hải quân Ukraine. Ông đã chuyển sang hàng ngũ Nga trong sự kiện Moscow sáp nhập Crimea năm 2014 khi đang chỉ huy chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine là Zaporizhzhia.

Myrotvorets - một trang web của Ukraine chuyên lưu trữ dữ liệu về những người bị coi là tội phạm chiến tranh hoặc kẻ phản bội - cho biết Shageyev đã bị “loại bỏ”.

Vụ tấn công xảy ra tại Sevastopol, thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea. Thống đốc khu vực, ông Mikhail Razvozhayev, cho biết một phụ nữ đã bị bắt giữ vì nghi ngờ ám sát Shageyev theo chỉ đạo của cơ quan đặc nhiệm Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nghi phạm bị bắt mang quốc tịch Nga.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trong một diễn biến khác, ông Razvozhayev cho biết, 4 chuyên gia xử lý bom mìn và 1 nhân viên an ninh của Nga đã thiệt mạng tại Sevastopol khi đang cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào đoàn tàu chở khách đã khiến 2 người thiệt mạng. “Hôm nay tại vùng Odesa, phía Nga một lần nữa phá hủy đầu máy của đoàn tàu chở khách thông thường bằng máy bay không người lái. Trên tàu có 340 người”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 13-8.

“Người điều khiển chiếc máy bay không người lái đó chắc chắn không thể không biết rằng mục tiêu hoàn toàn là dân sự”, ông nói thêm. Theo các quan chức, những người thiệt mạng là lái tàu và phụ lái tàu.