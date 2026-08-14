Nghi thu thập trái phép thông tin gần căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc, 2 người nước ngoài bị bắt

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 2 người nước ngoài bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin gần 1 căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này. Một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Gunsan, tây nam Hàn Quốc. Ảnh: Không quân Mỹ

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu của Hàn Quốc mới đây thông báo bắt giữ 2 người nước ngoài bao gồm 1 người ngoài 60 tuổi và người còn lại ngoài 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân ngũ tại quê nhà.

Theo cảnh sát, nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhiều lần tới Hàn Quốc kể từ năm 2024, trùng với những thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung.

Người này bị nghi đã lắp đặt máy thu vô tuyến và các thiết bị khác tại 1 khách sạn gần căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Gunsan, tây nam Hàn Quốc, để chặn liên lạc giữa máy bay chiến đấu và bộ phận kiểm soát mặt đất.

Cảnh sát cho biết nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã trả tiền và hàng hóa cho 1 nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ Mỹ để đổi lấy thông tin về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.