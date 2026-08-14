Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bác bỏ thông tin tiêu cực về tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Alamy

Ông đưa ra tuyên bố này nhằm phản bác áp lực ngày càng tăng từ Quốc hội Mỹ liên quan đến đợt triển khai dài kỷ lục, kéo dài gần 9 tháng, của tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

“Chúng tôi đảm bảo rằng mọi con tàu, thủy thủ đoàn và mọi thuyền trưởng đều nhận được tất cả sự hỗ trợ cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào”, Bộ trưởng Hegseth phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Panama.

Ông nói thêm rằng “một số đợt triển khai có thời gian dài hơn những đợt khác”, đồng thời ca ngợi các thủy thủ đã kiên cường vượt qua điều kiện “biển động” cũng như “hoàn cảnh khắc nghiệt”.

Những phát biểu của ông Hegseth được đưa ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal (bang Connecticut) - thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - gửi thư cho ông Hegseth và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao, yêu cầu báo cáo chính thức về điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay này.

Ông Blumenthal bày tỏ “lo ngại sâu sắc về việc kéo dài thời gian triển khai Nhóm tác chiến tàu sân bay” và cho rằng đợt triển khai kéo dài của tàu USS Abraham Lincoln đặt ra những câu hỏi lớn hơn về “khả năng duy trì lực lượng tàu sân bay một cách bền vững của Hải quân, song song với việc đảm bảo sức khỏe và đời sống cho quân nhân”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Wikimedia Commons

Trong thư, Thượng nghị sĩ Blumenthal cho biết các thủy thủ đã báo cáo về tình trạng “thiếu hụt nhu yếu phẩm cơ bản, nước nhiễm bẩn, sự cố hệ thống cấp thoát nước, sức khỏe tâm thần sa sút, các vấn đề an toàn trên boong tàu” cũng như sự gián đoạn trong dịch vụ bưu chính khiến các kiện hàng tiếp tế bị thất lạc trong nhiều tháng. Ông đặt ra 6 câu hỏi cho giới lãnh đạo Lầu Năm Góc, bao gồm các tiêu chí mà Hải quân sử dụng để theo dõi mức độ mệt mỏi và tinh thần của binh sĩ, đồng thời đề nghị các quan chức phản hồi trước ngày 27-8.

Sau đó, Đài CNN dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết một thủy thủ đã rơi từ tàu USS Abraham Lincoln xuống biển vào tháng trước nhưng may mắn được cứu sống và kiểm tra y tế. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến thủy thủ này rơi xuống nước hay liệu người đó đã quay trở lại làm nhiệm vụ hay chưa. Sự việc góp phần nối dài danh sách những lo ngại ngày càng tăng từ các nhà lập pháp và gia đình quân nhân về hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang phục vụ trên tàu sân bay này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời cảng nhà ở San Diego vào tháng 11, sau đó được điều động đến Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran - cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 6. Tàu này đã không cập cảng trong hơn 240 ngày, một kỷ lục thời hiện đại về khoảng thời gian hoạt động liên tục trên biển.