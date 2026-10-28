Tin buồn: Bà Ngô Thị Huệ từ trần

ANTD.VN - Bà Ngô Thị Huệ, sinh năm: 1956; Quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên, ở Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, là mẹ đẻ Trung tá Nguyễn Hùng Quang - Phó Trưởng Công an xã Nội Bài - Công an thành phố Hà Nội đã từ trần.

Do tuổi cao sức yếu, bà Ngô Thị Huệ đã từ trần hồi 1 giờ 25 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2026 (tức ngày 18 tháng 9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 71 tuổi.

Lễ nhập quan: 9 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Lễ viếng: Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Lễ truy điệu: Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2026, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, số 261, đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng hồi 17 giờ 5 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026 (tức ngày 21 tháng 9 năm Bính Ngọ) tại Nghĩa trang thôn Duyên Yên, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên. Công an xã Nội Bài thông báo để các đơn vị biết chia buồn cùng gia đình.