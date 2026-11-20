ANTD.VN - Ngày 09/11/2026, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện người chết là nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân tại mép sông khu vực bãi tắm cựu chiến binh (bãi giữa Sông Hồng), phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống sông đang trong giai đoạn phân hủy.

Áo nạn nhân mặc trển người

Đặc điểm khoảng từ 30 đến 40 tuổi mặc áo phông có cổ màu trắng, quần dài màu đen. Sau khi nhận tin báo Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) đã phối hợp với Phòng kĩ thuật hình sự CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bãi giữa Sông Hồng tổ chức pháp y khám nghiệm tử thi, phối hợp UBND phường Hồng Hà làm thủ tục mai táng theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội kính đề nghị ai biết các nội dung liên quan đến vụ việc hoặc các gia đình có người thân mất tích, không liên lạc được thì liên lạc với đồng chí Lê Nguyễn Phong – Điều tra viên thụ lý; SĐT: 09363336828 hoặc có thể trực tiếp khai báo tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 6 ngõ 24 An Xá, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội).