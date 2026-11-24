ANTD.VN - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang xác minh giải quyết vụ việc liên quan đến phương tiện thủy chưa xác định được chủ sở hửu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp xảy ra ngày 28/11/2025 tại Km 43+500 sông Đuống thuộc xã Thuận An TP Hà Nội và ngày 03/12/2025 tại Km 175+500 sông Hồng thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.

Phương tiện thứ 1: Phương tiện thủy vỏ sắt, không kẻ, gắn, sơn số đăng ký, số kiểm soát có chiều dài khoảng 15m, chiều rộng khoảng 3,6m, chiều cao từ sàn lên đến nóc khoảng 2m, có mái tôn màu xanh, xung quanh phủ bạt màu đen, trong khoang máy có 01 động cơ sơn màu đỏ, không rõ chủng loại, công suất máy ;

Phương tiện thứ 2: Tầu thuỷ vỏ sắt không sơn, kẻ, gắn số đăng ký, số đăng kiểm của phương tiện; Không gắn động cơ, kích thước 20x5x2m (DxRxC) vỏ sắt, phủ bạt màu đen, trong phương tiện có 20 ghế nhựa. Phương tiện thứ 3: Tầu thuỷ vỏ sắt không sơn, kẻ, gắn số đăng ký, số đăng kiểm của phương tiện; Kích thước 5x1,25x1,5m (DxRxC) có gắn động cơ không rõ công suất.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc, Phòng CSGT - CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của 3 phương tiện thủy có đặc điểm nêu trên đề nghị đến Đội Cảnh sát đường thuỷ só 2, địa chỉ: 883 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội để giải quyết. Số điện thoại: 02439713979; hoặc liên hệ Đ/c Mạc Văn Tài: 0702389888; Đ/c Nguyễn Qang Trinh: 0989412421 để giải quyết. Sau 1 năm kể từ ngày đăng công báo, chủ sở hữu phương tiện, người sử dụng hợp pháp những phương tiện nêu trên không đến, cơ quan công an sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.