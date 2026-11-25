Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội (Phòng CSĐT TP về ma túy) đang điều tra Vụ án Bùi Đình Nam cùng đồng phạm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy.

2 chiếc xe máy hiện chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra đang tạm giữ 2 xe máy tang vật:

- Xe máy kiểu dáng YAMAHA BKS: 29Y5-9103 ; SM: 4D12001236; SK: RLCM001236

- Xe máy điện BKS: 15MĐ-556.36, SK: RNKYDEKUMKDL05872; SM: HFT60V800WA3190601863.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của 2 chiếc xe máy trên đề nghị liên hệ đ/c Lê Xuân Minh - cán bộ Đội 5 Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội. Đt: 0984541686.