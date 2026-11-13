Ai là chủ sở hữu của xe ô tô Toyota Innova

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tìm chủ sở hữu của một xe ô tô Toyota Innova.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ đối với chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát 18A – 141.04; số khung: RL4JW3EM4J3361135, số máy: 1TRA555796 trong vụ việc tố giác bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017,2018,2019.

Hình ảnh phương tiện

Cơ quan điều tra thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Hình sự), hoặc đồng chí Bùi Mạnh Hân - Điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0977015316 để phối hợp giải quyết theo quy định.