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Ai là chủ sở hữu của xe ô tô Toyota Innova

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tìm chủ sở hữu của một xe ô tô Toyota Innova.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ đối với chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát 18A – 141.04; số khung: RL4JW3EM4J3361135, số máy: 1TRA555796 trong vụ việc tố giác bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017,2018,2019.

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Hình ảnh phương tiện

Cơ quan điều tra thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Hình sự), hoặc đồng chí Bùi Mạnh Hân - Điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0977015316 để phối hợp giải quyết theo quy định.

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#Công an Hà Nội

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