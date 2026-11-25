ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm bị hại từng truy cập vào 2 trang web giả mạo cơ quan tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện ngày 13-4-2026 tại thành phố Hà Nội.

Thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ người bị hại truy cập vào các website giả mạo cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

Trong đó có 2 website mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo là http://sharktankvn.com và http://kekhaidichvucong.co.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo ai là người bị hại của các đối tượng lừa đảo qua thủ đoạn trên đề nghị liên hệ làm việc với điều tra viên Thiếu tá Tô Thái Hưng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại: 0942128886; Địa chỉ: Số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội).