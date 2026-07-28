Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có 'hành động quân sự mạnh mẽ' nếu đàm phán với Iran thất bại

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 cho biết ông quyết định tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng có thể nối lại các cuộc tấn công nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

Ông Donald Trump

"Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất sâu rộng với Iran. Nếu chúng không thành công, chúng tôi sẽ quay lại với hành động quân sự mạnh mẽ", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với trang tin trực tuyến Axios của Mỹ.

Khi được hỏi mốc thời gian cho phép dành cho cho ngoại giao là bao nhiêu, ông Trump trả lời: "Không nhiều thời gian. Hoặc là nó diễn ra nhanh chóng, hoặc là sẽ không diễn ra".

Ông Trump cho biết đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công vào thứ sáu tuần trước vì các quốc gia trung gian hòa giải cũng như các quốc gia khác trong khu vực đề nghị ông cho các cuộc đàm phán với Iran thêm một cơ hội.

Sau đó, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng Iran chỉ tìm cách đàm phán sau khi quân đội Iran bị quân đội Mỹ giáng đòn mạnh.

"Họ (Iran) muốn gặp, và chúng ta đang gặp. Nếu không có những gì chúng ta đã làm, họ thậm chí sẽ không nói chuyện với chúng ta… Họ sẽ không yêu cầu cuộc gặp nếu chúng ta đang làm không tốt. Lý do duy nhất họ muốn gặp là vì chúng ta đã giáng cho họ những đòn rất mạnh".

"Tôi nghĩ có khả năng cao là điều gì đó (thỏa thuận) sẽ xảy ra. Và nếu điều đó xảy ra thì tốt, nếu không thì chúng ta sẽ quay lại làm những gì chúng ta đã làm hai ngày trước" - ông Trump nói trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường đến một sự kiện ở Michigan.

Eo biển Hormuz

Ông Trump cho biết chính quyền của ông và chính phủ Israel sắp đạt được sự đồng thuận về vấn đề Iran.

"Chúng tôi có một chút khác biệt, nhưng khá gần quan điểm" - ông nói về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người dự kiến ​​sẽ đến thăm Nhà Trắng vào ngày 28-7.

Ông Trump cũng nhắc lại rằng các tài sản của Iran do Mỹ kiểm soát sẽ được sử dụng để bù đắp thiệt hại cho các tàu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. "Chúng ta sẽ dùng tiền của Iran để trả cho những thiệt hại mà họ gây ra", ông nói.

Theo các nguồn tin khu vực, các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran đã có tiến triển, mặc dù chưa đạt được thỏa thuận nào .