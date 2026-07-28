Máy bay chữa cháy mới của Pháp trước thảm họa cháy rừng

ANTD.VN - Pháp lần đầu triển khai vận tải cơ Airbus A400M thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, khi các đám cháy rừng quy mô lớn vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng mặt đất.

Pháp đã lần đầu điều vận tải cơ quân sự Airbus A400M tham gia chữa cháy rừng, đánh dấu cột mốc mới trong việc ứng dụng máy bay vận tải hạng nặng vào nhiệm vụ ứng phó thảm họa.

Ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết đây là lần đầu tiên trên thế giới một chiếc vận tải cơ Airbus A400M thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Theo ông, kết quả này đạt được chỉ sau 15 ngày chuẩn bị nhờ sự phối hợp giữa lực lượng an ninh dân sự, quân đội Pháp và hãng Airbus.

Trước đó, ngày 25/7, một chiếc vận tải cơ Airbus A400M của Không quân Pháp đã thực hiện nhiệm vụ rải chất chống cháy tại tỉnh Gironde, khu vực tây nam nước này, nơi đang hứng chịu các đám cháy rừng nghiêm trọng.

Máy bay được lắp hệ thống chữa cháy dạng module Mk 2. Thiết bị này có thể lắp hoặc tháo nhanh khỏi khoang hàng, giúp Airbus A400M dễ dàng chuyển đổi giữa nhiệm vụ vận tải quân sự và chữa cháy.

‘Vũ khí’ mới A400M của Pháp trước thảm họa cháy rừng

Theo Không quân Pháp, chương trình phát triển hệ thống bắt đầu từ năm 2024 với sự tham gia của Airbus, Trung tâm Thử nghiệm Tác chiến Không quân Pháp và Tổng cục An ninh Dân sự và Quản lý Khủng hoảng Pháp.

Về tính năng, hệ thống Mk 2 có thể thả 20 tấn nước hoặc chất chống cháy trong chưa đầy 10 giây. Vận tải cơ Airbus A400M có tải trọng tối đa 37 tấn, tầm bay 8.700 km và tốc độ hành trình 780 km/h, cho phép triển khai nhanh đến các khu vực xảy ra thảm họa.

Vận tải cơ Airbus A400M rải chất chống cháy.

Khác với máy bay chữa cháy chuyên dụng Canadair CL-415 có khả năng lấy nước trực tiếp từ hồ hoặc biển, Airbus A400M phải quay trở lại sân bay sau mỗi lần thả chất chống cháy để nạp bổ sung. Vì vậy, loại máy bay này chủ yếu đảm nhận vai trò hỗ trợ, tạo các dải ngăn cháy phía trước hướng lan của ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ cháy và tạo điều kiện để lực lượng mặt đất khống chế hỏa hoạn.

Airbus lần đầu giới thiệu hệ thống Mk 2 tại Tây Ban Nha vào tháng 7/2022. Đến tháng 4/2025, Pháp tiếp tục thử nghiệm độ chính xác của hệ thống tại thành phố Nimes. Ngày 21/5, Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ trang bị thiết bị chữa cháy tương tự cho một phần phi đội Airbus A400M.

Việc đưa Airbus A400M tham gia chữa cháy diễn ra trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với các đám cháy rừng quy mô lớn. Tại tỉnh Gironde, chính quyền đã sơ tán hơn 250.000 người. Diện tích rừng bị thiêu rụi đã lên gần 42.000 hecta. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết tình hình vẫn rất bất lợi khi nhiệt độ cao khiến đám cháy tạo ra các luồng gió riêng, làm lửa lan theo hướng khó dự báo.