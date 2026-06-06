Tạm giam nhóm đối tượng đuổi đánh người đi đường

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giam 8 đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Tây Hồ.

Các đối tượng liên quan

Rạng sáng ngày 13/5/2026, tại khu vực đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xuất hiện 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đuổi đánh nhau gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Phường Tây Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra làm rõ 11 đối tượng liên quan đều dưới 18 tuổi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm ở Khâm Thiên nên đã hẹn nhau đến khu vực Phúc Xá, Hồng Hà để đánh nhau.

Khoảng 1h ngày 13/5/2026, sau khi không tìm gặp được nhóm Khâm Thiên ở khu vực Phúc Xá, các đối tượng di chuyển sang địa bàn phường Tây Hồ để tìm nhóm Khâm Thiên và đánh nhầm nhóm khác đang đi ăn đêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tạm giam 8 đối tượng hành vi Gây rối trật tự công cộng đồng thời bàn giao 3 đối tượng dưới 16 tuổi cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.