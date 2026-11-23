ANTD.VN -Chiều 23-11, Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Đại úy Phạm Văn Thế, cán bộ Đại đội 2, Phòng Cảnh sát cơ động bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc thăm hỏi, động viên Đại úy Phạm Văn Thế

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lê Văn Tuân ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Phạm Văn Thế đang trải qua. Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn Đại úy Phạm Văn Thế giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị, tuân thủ hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại công tác, tiếp tục sát cánh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tận tình chăm sóc, theo dõi sát tình hình sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí Thế nhanh chóng bình phục; đồng thời yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động thường xuyên thăm hỏi, phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan quan tâm, hỗ trợ, động viên đồng chí Thế trong thời gian điều trị, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm vượt qua khó khăn.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc trao quà, động viên Đại úy Phạm Văn Thế

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo CATP, đại diện gia đình và cá nhân Đại úy Phạm Văn Thế đã trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Tuân cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời ấy không chỉ là nguồn động viên đối với cá nhân đồng chí Thế và gia đình mà còn thể hiện tình cảm đồng chí, đồng đội, sự gắn bó, trách nhiệm của CATP đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, tối 13/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Bạch Thành Phong - Lê Giản, phường Đại Mỗ, Tổ công tác CATP phát hiện một xe mô tô chở hai nam thanh niên, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn và di chuyển với tốc độ cao. Để bảo đảm an toàn, Tổ công tác chủ động không ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, người điều khiển xe mô tô không làm chủ được tốc độ, đâm vào Đại úy Phạm Văn Thế khiến đồng chí cùng hai người trên xe ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tổ công tác khẩn trương đưa cả ba người đến bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Phạm Văn Thế bị đa chấn thương. Hai người ngồi trên xe mô tô cũng bị thương và được điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Sau quá trình điều trị, chăm sóc y tế, hiện tình trạng sức khỏe của Đại úy Phạm Văn Thế đã ổn định.