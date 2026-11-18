ANTD.VN - Phát biểu bế mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội”, diễn ra chiều 18-11, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP khẳng định: Hội thi kết thúc nhưng là điểm khởi đầu đưa Quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống.

Sự sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc

Chiều 18-11, Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” đã chính thức khép lại với rất nhiều phần thưởng đã được trao tặng.

Dự lễ bế mạc có Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đồng chí Vũ Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đại diện các Ban, Sở, ngành và CBCS Công an Thủ đô…

PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Giám khảo đánh giá kết quả Hội thi

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đầy sáng tạo, Hội thi đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa.

Qua từng phần thi, đặc biệt là sân khấu hóa, xử lý tình huống và các video tuyên truyền, thấy được sự phong phú trong cách tiếp cận, sự sáng tạo trong truyền tải và những thông điệp thiết thực về trách nhiệm, kỷ luật, sự tận tụy, nhân văn trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tổng kết Hội thi

Thay mặt Ban Giám khảo, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Giám khảo đã đánh giá kết quả của 21 đội thi, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của các đội tuyển. Nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn. Không đơn thuần dừng lại ở việc truyền tải các quy định, những thông điệp về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật thái độ tận tụy, chuẩn mực giao tiếp và văn hóa phục vụ nhân dân đã được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo sự gần gũi và sức lan tỏa.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân trao Cờ và Giấy chứng nhận Giải Đặc biệt Hội thi cho Cụm thi đua số 3



Phát biểu tổng kết hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển đại diện cho 21 Cụm thi đua; sự nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị phối hợp, phục vụ; sự quan tâm của các vị đại biểu, nhà báo, KOL và sự cổ vũ của CBCS đối với Hội thi.

Đồng chí Vũ Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao Giải Nhất Hội thi cho 2 Cụm thi đua

“Hội thi đã đặt ra một cách tiếp cận mới trong xây dựng văn hóa ứng xử: không chỉ truyền đạt những điều CBCS phải biết, phải làm, mà còn giúp mỗi người tự soi chiếu, tự điều chỉnh hành vi, hình thành ý thức tự giác và niềm tự hào khi thực hiện những chuẩn mực của người chiến sỹ Công an Thủ đô” – Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhìn nhận.

Lan tỏa để hiệu ứng sau cuộc thi đi vào đời sống thực chất

Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định, Hội thi kết thúc không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành mà ngược lại, phải là điểm khởi đầu cho một giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất hơn, để Quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống công tác, chiến đấu và sinh hoạt của mỗi CBCS.

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp và Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trao Giải Nhì cho các đội thi

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong xây dựng văn hóa và quản lý, rèn luyện CBCS; coi đây là những chuẩn mực để tự giác tu dưỡng, điều chỉnh hành vi và thực hiện trong công việc hàng ngày; cụ thể hóa Quy tắc phù hợp với từng lĩnh vực công tác, từng vị trí nhiệm vụ.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Phó trưởng Ban Giám khảo và Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội trao Giải Ba cho các đội thi

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, giáo dục, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống và giá trị sử dụng lâu dài.

Trong đó giao Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn, khai thác và sử dụng hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video đã được ra mắt tại Lễ khai mạc Hội thi.

Thượng tá Trần Thị Quý, Cục Công tác chính trị, thành viên Ban Giám khảo trao giải chuyên đề cho các đội thi

Đồng thời phát huy những ý tưởng, kinh nghiệm và sản phẩm từ Hội thi để nghiên cứu cụ thể hóa các điều, khoản của Quy tắc ứng xử thành một bộ phim tình huống nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi cách tiếp cận - từ đọc để biết sang xem để hiểu, từ hiểu để nhớ đến tự giác làm theo; biến những quy định thành những câu chuyện có sức thuyết phục, để Quy tắc ứng xử thực sự gần gũi, dễ tiếp nhận và đi vào cuộc sống. Mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng xã hội…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi

“Xây dựng văn hóa Công an Thủ đô là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, tự giác và trách nhiệm của mỗi CBCS. Hội thi hôm nay là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình ấy, góp phần đưa Quy tắc ứng xử từ những chuẩn mực được xác lập thành những giá trị được thực hành và lan tỏa. Điều chúng ta hướng tới không chỉ là một lực lượng chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử, mà cao hơn là xây dựng một lực lượng có văn hóa, có kỷ luật, có trách nhiệm, có chiều sâu nhân văn; để mỗi CBSC thực sự là một đại diện tiêu biểu cho phẩm chất người CAND và nét đẹp thanh lịch, văn minh của Thủ đô” – Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề, 12 giải Ba, 6 Giải Nhì, 2 Giải Nhất và 1 Giải Đặc biệt. Cụm thi đua số 3 đã vinh dự giành Giải Đặc biệt. Cụm thi đua số 6 đã xuất sắc giành Giải Nhất và 2 giải chuyên đề.