ANTD.VN - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, thành công của chuyển đổi số không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ xây dựng được mà ở số lượng người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, số lượng doanh nghiệp vươn xa hơn và sự chuyển biến của bộ máy chính quyền trong việc “gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội

Ngày 27/11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố, Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%.

Khối xã, phường hoàn thành cả 8 nhiệm vụ đã triển khai. Tiến độ và kết quả từng nhiệm vụ được theo dõi trên HanoiWork, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung và cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14-7 đến 19-10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Hơn 323.000 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh.

Điển hình là xã Đông Anh đã số hóa 17 chợ, triển khai mã QR thanh toán tại 884 gian hàng. Tại xã Chuyên Mỹ, 5 sản phẩm OCOP được thí điểm cấp hộ chiếu số, giúp khách hàng tìm hiểu chất liệu và quy trình tạo tác qua mã QR.

Sau một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong việc chuẩn hóa từng bản ghi, đối chiếu từng thửa đất, cải tiến từng quy trình để người dân bớt một lần đi lại, bớt một ngày chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận việc cán bộ xã, phường trực tiếp xuống chợ, đến làng nghề, cùng tiểu thương, nghệ nhân giới thiệu và bán sản phẩm qua các buổi phát trực tiếp.

Lãnh đạo Thành phố dành lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, tổ trưởng dân phố, cán bộ đoàn thể, thành viên các Tổ chuyển đổi số cộng đồng và doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Với những thành công đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đặt ra yêu cầu với công tác chuyển đổi số trong năm 2027 chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị tạo ra. Với chính quyền số, thành phố cần liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc và đầu tư trùng lặp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

"Tôi cũng rất trăn trở một điều là hiện nay anh em ở các xã, phường phải dùng quá nhiều phần mềm. Ngay tuần tới, tôi sẽ làm việc một buổi để chốt các nội dung này. Chuyển đổi số phải hạnh phúc hơn, ít việc hơn, chứ giờ chuyển đổi số mà thành gánh nặng hơn, phải thao tác nhiều hơn thì đừng chuyển đổi số nữa" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu vấn đề.

Với kinh tế số, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, mức giảm chi phí và sự cải thiện năng suất lao động. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đẩy mạnh thương mại số trong dịp Tết Nguyên đán 2027, xây dựng cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ và thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Với xã hội số, phong trào “Bình dân học vụ số” cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ để học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Đồng chí lưu ý dành sự hỗ trợ phù hợp cho người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Về quản lý và đánh giá, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng yêu cầu chuyển từ đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ công tác điều hành, đồng thời bảo đảm không phát sinh thêm việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường trả lời ba câu hỏi khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số: “Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành công của chuyển đổi số không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ xây dựng được mà ở số lượng người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, số lượng doanh nghiệp vươn xa hơn và sự chuyển biến của bộ máy chính quyền trong việc “gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân”.

"Công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với Thủ đô và nhân dân là không thay đổi. Hãy để công nghệ làm cho Hà Nội hiện đại hơn, tri thức làm cho Hà Nội giàu mạnh hơn và tình người làm cho Hà Nội mãi là nơi đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được UBND TP Hà Nội tuyên dương, khen thưởng.