ANTD.VN - Việc Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” đã thể hiện tầm nhìn về tương lai hợp tác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi tăng trưởng gắn với năng lực thích ứng, sáng tạo và lợi ích của người dân trong một thế giới đầy biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Định hình tầm nhìn hợp tác trong bối cảnh mới

Tại Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 năm 2026 diễn ra ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Sự kiện đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức khởi động hành trình APEC 2027, đồng thời mở ra trọng trách mới trong việc thúc đẩy hợp tác, duy trì động lực liên kết và góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà, Việt Nam bước vào Năm APEC 2027 với vị thế, năng lực hội nhập và tầm nhìn phát triển mới. Trọng trách lần này không chỉ là tổ chức thành công các hoạt động của diễn đàn, mà còn là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của khu vực.

Trong phát biểu tiếp nhận vai trò chủ nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên để Năm APEC 2027 kế thừa những thành quả của diễn đàn, đồng thời mở ra hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường và khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế. Việt Nam cam kết trở thành “một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu”.

Chủ đề Năm APEC 2027 phản ánh những yêu cầu cấp thiết của khu vực trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng đối mặt nhiều rủi ro và công nghệ phát triển nhanh chóng. Những mô hình tăng trưởng truyền thống đang chịu sức ép đổi mới, buộc các nền kinh tế phải nâng cao năng lực thích ứng và tìm kiếm động lực phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, tự cường không đồng nghĩa với khép kín hay thu hẹp liên kết, mà là nâng cao khả năng chống chịu, chủ động ứng phó với các cú sốc và giảm thiểu những điểm dễ tổn thương. Với mức độ liên kết kinh tế sâu rộng, năng lực tự cường của từng nền kinh tế cũng góp phần củng cố sức mạnh chung của khu vực. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và công nghệ xanh đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, APEC cần thúc đẩy hợp tác, tạo điều kiện để các nền kinh tế và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Đặc biệt, thịnh vượng chung là đích đến của hợp tác. Tăng trưởng không thể chỉ được đo bằng quy mô GDP, thương mại hay đầu tư, mà còn phải thể hiện qua chất lượng cuộc sống, cơ hội việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận thành quả phát triển của người dân. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng, thể hiện định hướng lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm của Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc

Chuyển hóa tầm nhìn thành những ưu tiên hành động

Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên lớn: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Ba ưu tiên có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành định hướng hợp tác thống nhất, kết nối giữa động lực tăng trưởng, không gian phát triển và mục tiêu thụ hưởng thành quả.

Ưu tiên thứ nhất là nâng cao năng suất của nền kinh tế. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng hạn chế, năng suất và chất lượng tăng trưởng sẽ quyết định khả năng cạnh tranh dài hạn của mỗi nền kinh tế. Sự phát triển nhanh chóng của AI, tự động hóa và công nghệ mới mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng đặt ra thách thức về khoảng cách công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, hợp tác APEC cần chú trọng phát triển kỹ năng lao động, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi.

Ưu tiên thứ hai là thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực. Đây vốn là sứ mệnh cốt lõi của APEC, song đang đứng trước nhiều thách thức từ bất ổn kinh tế, cạnh tranh chiến lược và những điều chỉnh chính sách thương mại. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục giảm rào cản thương mại, mà còn phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử và kinh tế xanh.

Đối với Việt Nam, ưu tiên này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Là nền kinh tế có độ mở lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nhiều năm xấp xỉ gấp đôi GDP, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường thương mại ổn định, thị trường rộng mở và chuỗi cung ứng thông suốt. Thúc đẩy hợp tác APEC sẽ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư chất lượng cao, mở rộng thị trường và nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ưu tiên thứ ba là nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân. Nếu hai ưu tiên đầu tập trung vào động lực và không gian phát triển, thì ưu tiên này hướng tới mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng: phục vụ con người và bảo đảm mọi chủ thể đều có cơ hội tham gia, đóng góp, thụ hưởng thành quả phát triển.

Một nền kinh tế tự cường không chỉ có khả năng chống chịu trước khủng hoảng, mà còn phải chủ động đổi mới, phát huy nguồn lực nội tại và thích ứng với thay đổi bên ngoài. Tăng trưởng cần tạo cơ hội cho cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ, người lao động và các cộng đồng dân cư. Chất lượng đời sống phải được cụ thể hóa bằng việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. APEC hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, các cam kết mang tính tự nguyện và không có cơ chế chế tài. Vì vậy, thành công của Năm APEC 2027 không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn hay những tuyên bố chính sách, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tham vấn sâu rộng và kiên trì điều phối để thu hẹp khác biệt giữa các thành viên. Thước đo quan trọng là khả năng chuyển các ưu tiên thành sáng kiến cụ thể, có giá trị lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực.

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đảm nhận trọng trách chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 34. Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 đã giúp tích lũy kinh nghiệm về tổ chức, điều phối và xây dựng đồng thuận. Sự ủng hộ của các đối tác quốc tế cũng tạo thêm động lực cho Việt Nam. Đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư chất lượng cao và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ thời khắc tiếp nhận trọng trách tại Thâm Quyến, hành trình APEC 2027 đã chính thức bắt đầu. Với chủ đề có tầm nhìn dài hạn, 3 ưu tiên hợp tác rõ ràng cùng kinh nghiệm hội nhập được tích lũy qua nhiều năm, Việt Nam có cơ sở để đóng góp thiết thực vào việc củng cố liên kết khu vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi người dân. “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” không chỉ là thông điệp của nước chủ nhà, mà còn là lời kêu gọi hành động vì một châu Á - Thái Bình Dương ổn định, năng động, bao trùm và phát triển bền vững.