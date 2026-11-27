ANTD.VN - Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra sáng 27-11 bàn giải pháp đưa chính sách vào thực tiễn, tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế. (Ảnh CTTĐT Quốc hội)

Ngày 27/11/2026, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, với sự tham dự của 150 đại biểu.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu mới rất cao; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo trong triển khai các chính sách mới. Bên cạnh đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào. Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo.

Theo đó, trọng tâm hội thảo tập trung thảo luận gồm: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế.

Làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn.

Cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Đồng thời, làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành. Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời.

Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.