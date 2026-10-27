Thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên iHanoi

ANTD.VN - Hưởng ứng 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4/10/2001 - 4/10/2026), ngày 26/10/2026, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho cộng đồng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;việc trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng điện an toàn.

Đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trong phổ biến kiến thức, pháp luật; góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Thành phố có tài khoản ứng dụng iHanoi; trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, Tổ Thư ký và cán bộ trực tiếp tham gia vận hành hệ thống Cuộc thi. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được khuyến khích tham gia nhưng không xét giải.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên chuyên mục Cuộc thi tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi); người dự thi trả lời câu hỏi trực tiếp trên điện thoại thông minh có kết nối internet, trình tự các bước dự thi, như sau:

- Bước 1: Tải, cài đặt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trên điện thoại thông minh (CH Play, App Store) hoặc quét mã QR của Cuộc thi.

Mã QR của Cuộc thi

- Bước 2: Đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc tài khoản iHanoi đã đăng ký; mỗi người chỉ sử dụng 01 tài khoản dự thi, thông tin cá nhân chính xác theo Căn cước.

- Bước 3: Chọn chuyên mục Cuộc thi trên màn hình chính, đọc Thể lệ, chọn đúng xã, phường nơi cư trú; bấm “Vào thi”.

- Bước 4: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán; bấm “Nộp bài”, “Xác nhận”; hệ thống thông báo kết quả (số câu đúng, thời gian hoàn thành).

Lưu ý: Mỗi lượt thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng 300 câu hỏi (theo cơ cấu 4 nhóm nội dung) và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng cả 15 câu hỏi trong tuần thi; thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút; mỗi người được tham gia tối đa 3 lượt thi trong mỗi tuần thi; hệ thống lấy kết quả cao nhất để xét giải.

Thời gian tổ chức cuộc thi: Tổ chức 02 tuần thi, tuần thứ nhất từ 08h00 ngày 26/10/2026 đến 23h00 ngày 01/11/2026; tuần thứ hai từ 08h00 ngày 02/11/2026 đến 23h00 ngày 08/11/2026.

Giải thưởng Cuộc thi:

a) Giải cá nhân (mỗi tuần thi):

- 1 giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải;

- 2 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải;

- 3 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải;

- 5 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Người đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức (do Trưởng Ban Tổ chức ký, sử dụng con dấu của Công an Thành phố) và tiền thưởng.

b) Giải tập thể (toàn Cuộc thi):

Dành cho xã, phường có tỷ lệ người dự thi so với dân số trên địa bàn cao nhất (căn cứ số liệu thống kê của hệ thống iHanoi); trường hợp tỷ lệ bằng nhau, xét lần lượt theo tiêu chí phụ: điểm trung bình của người dự thi, tỷ lệ người dự thi trả lời đúng cả 15 câu hỏi, cụ thể:

- 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng;

- 2 giải Nhì: 7.000.000 đồng/giải;

- 3 giải Ba: 5.000.000 đồng/giải.

Tập thể đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức (do Trưởng Ban Tổ chức ký, sử dụng con dấu của Công an Thành phố) và tiền thưởng.

c) Khen thưởng thành tích:

Ngoài giải thưởng Cuộc thi, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu, tổ chức, vận hành hạ tầng kỹ thuật, truyền thông, vận động tham gia Cuộc thi được xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng: tặng Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực; đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc.