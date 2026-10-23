Thêm góc nhìn về định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn tư vấn viên chuyên nghiệp tại địa phương

ANTD.VN - Với mong muốn giúp người trẻ có thêm cơ sở cho những lựa chọn nghề nghiệp, từ tháng 10 đến tháng 12-2026, Prudential Việt Nam triển khai chuỗi hội thảo “Kiến tạo sự nghiệp từ vị thế tiên phong” tại 6 tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, lựa chọn nghề nghiệp không chỉ dựa trên cơ hội trước mắt mà còn cần cân nhắc khả năng phát triển và giá trị lâu dài của nghề.

Đồng thời, khi công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ngày càng hiện diện sâu rộng, những nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng giao tiếp giữa người với người đặc thù như thấu hiểu, kết nối và xây dựng niềm tin càng trở nên quan trọng.

Chương trình mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn thực tế về định hướng nghề nghiệp

Với mong muốn giúp người trẻ có thêm cơ sở cho những lựa chọn nghề nghiệp, từ 24-10 đến 5-12, Prudential Việt Nam triển khai chuỗi hội thảo “Kiến tạo sự nghiệp từ vị thế tiên phong” tại Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Lạt, Thanh Hóa và Hải Phòng.

Đồng hành cùng chương trình, diễn giả Nguyễn Hữu Trí sẽ mang đến góc nhìn về quản trị tài chính và sự nghiệp trong bối cảnh nhiều biến động.

Song song với việc mở rộng cơ hội để ứng viên tìm hiểu về nghề, Prudential chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên thông qua các chương trình đào tạo, phát triển năng lực và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Theo ông Cyrus Hsu - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Kênh Đại lý của Prudential Việt Nam, trong bối cảnh kỳ vọng của khách hàng ngày càng nâng cao, tương lai của ngành bảo hiểm sẽ được định hình bởi chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn viên.

Trước đó, Prudential đã triển khai chuỗi sự kiện trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp tại TP.HCM vào tháng 8-2026, tiếp nối tại Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 10-2026, mang đến cơ hội để ứng viên tìm hiểu, giao lưu với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có góc nhìn thực tế hơn về nghề tư vấn tài chính.