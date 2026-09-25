Springlight City kiến tạo chuẩn sống xanh giữa trung tâm thành phố

ANTD.VN - Sau quá trình nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng và từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khách quan, dự án Springlight City tại khu đất 1Bis – 1Kép Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, (quận 1 cũ), TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Với định hướng đầu tư bài bản, quy tụ các đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu, dự án hướng tới kiến tạo một không gian sống khác biệt: hiện đại, sang trọng nhưng gần gũi với thiên nhiên, nơi các giá trị về môi trường sống, văn hóa và chất lượng cuộc sống được đặt ở vị trí trung tâm.

“Springlight” – câu chuyện về ánh sáng, mùa xuân và sự khởi đầu

Trong lĩnh vực phát triển bất động sản, một dự án có quy mô và vị trí đặc biệt không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính mà còn cần một quá trình chuẩn bị dài hơi, nghiên cứu kỹ lưỡng và sự phối hợp của nhiều bên liên quan.

Với Springlight City, việc bước vào giai đoạn phát triển mới vì thế không đơn thuần là sự chuyển tiếp về tiến độ. Đây còn là dấu mốc cho một định hướng phát triển được chuẩn bị trong thời gian dài, với kỳ vọng biến khu đất tại 1Bis – 1Kép Nguyễn Đình Chiểu thành một không gian đô thị mang những giá trị khác biệt ngay giữa khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo định hướng của chủ đầu tư, Springlight City không đặt mục tiêu đơn thuần tạo ra thêm một dự án bất động sản giữa lòng đô thị. Dự án hướng tới một mô hình sống có tính riêng tư, hài hòa với thiên nhiên và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống của cư dân đô thị hiện đại.

Tên gọi Springlight City được xây dựng từ những tầng ý nghĩa gắn với “ánh sáng” và “mùa xuân” – những hình ảnh đại diện cho sự khởi đầu, sức sống, phát triển và những giá trị tích cực.

Đó cũng là tinh thần được chủ đầu tư kỳ vọng gửi gắm vào dự án: một không gian sống nơi con người có thể tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống năng động của đô thị và sự thư thái của thiên nhiên.

Thương mại khối đế (Tầng 1 – 3)

Sảnh đón Resort & Lounge sang trọng (Tầng trệt)

Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng phát triển theo chiều cao và mật độ xây dựng, nhu cầu về những không gian sống có nhiều cây xanh, mặt nước, khoảng thở và sự riêng tư ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng.

Springlight City được định hướng theo phong cách hiện đại nhưng không tách rời thiên nhiên; sang trọng nhưng không tạo cảm giác xa cách; riêng tư nhưng vẫn kết nối với nhịp sống của một đô thị năng động.

Hồ bơi vô cực Panorama (Tầng thượng)

Định hướng này được thể hiện ngay trong cách chủ đầu tư đặt mục tiêu phát triển dự án theo mô hình “Private urban resort & Residences - Central HCM City” – một khu nghỉ dưỡng đô thị riêng tư kết hợp không gian lưu trú, sinh sống ngay tại trung tâm TP.HCM. Đây sẽ là sự kết hợp giữa những tiện ích, tiêu chuẩn của một khu nghỉ dưỡng với lợi thế kết nối của một bất động sản trung tâm thành phố.

Chuẩn mực quốc tế giữa lòng thành phố

Một trong những điểm đáng chú ý của Springlight City là việc chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn quốc tế tham gia vào quá trình quản lý, thiết kế và phát triển dự án. Theo thông tin từ chủ đầu tư, Turner – đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát (PMCM) có trụ sở tại Hoa Kỳ – được lựa chọn để quản lý dự án và giám sát xây dựng.

Khu giải trí thư giãn

Cùng với đó là sự tham gia của các đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn độc lập như Woods Bagot, SWA, RFR... Đây đều là những tên tuổi có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan, thiết kế và phát triển không gian trên thị trường quốc tế và khu vực.

Việc quy tụ một đội ngũ tư vấn quốc tế được kỳ vọng tạo nên sự đồng bộ trong quá trình phát triển, từ tư duy quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan cho tới quản lý chất lượng xây dựng.

Đặc biệt, với một dự án nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, bài toán đặt ra không chỉ là tạo nên những công trình có hình thức kiến trúc ấn tượng, mà còn phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa công trình với cảnh quan, thiên nhiên và đời sống đô thị xung quanh. Đó cũng là lý do yếu tố “bền vững” được chủ đầu tư xác định là một trong những giá trị cốt lõi của Springlight City.

Căn hộ 3 Phòng Ngủ

Bước vào giai đoạn xây dựng từ cuối năm 2026

Theo kế hoạch, Springlight City dự kiến bước vào giai đoạn xây dựng từ tháng 12/2026, với thời gian thi công khoảng 48 tháng.

Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để những ý tưởng về một không gian sống mới từng bước được hiện thực hóa trên thực tế.

Từ bản quy hoạch, thiết kế, cảnh quan cho tới từng hạng mục công trình, chất lượng thi công và quản lý dự án sẽ là những yếu tố quyết định việc biến tầm nhìn ban đầu thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Căn hộ cao cấp hạng sang, đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ

Việc có sự tham gia của đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát quốc tế cùng hệ thống tư vấn thiết kế đa dạng được kỳ vọng tạo nên một quy trình phát triển chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chất lượng trong suốt quá trình triển khai.

Với chủ đầu tư, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành một dự án theo đúng tiến độ, mà quan trọng hơn là tạo lập một không gian có khả năng duy trì giá trị lâu dài – cả về kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống và chất lượng cộng đồng.

Không chỉ là một dự án bất động sản

Mỗi đô thị đều có những khu vực mang tính biểu tượng, nơi giá trị không chỉ được tạo nên bởi vị trí mà còn bởi cách con người kiến tạo không gian sống tại đó.

Springlight City đang đứng trước cơ hội trở thành một điểm nhấn như vậy tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Sau một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, dự án bước vào giai đoạn phát triển mới với một định hướng được xác lập rõ ràng: lấy chất lượng sống làm trọng tâm, kết hợp những giá trị của thiên nhiên, kiến trúc hiện đại, sự riêng tư và những chuẩn mực quản lý quốc tế.

“Ánh sáng mùa xuân” trong tên gọi Springlight City vì thế cũng có thể được nhìn nhận như một thông điệp về sự khởi đầu. Đó là hành trình từ ý tưởng đến hiện thực, từ một khu đất giữa lòng đô thị đến một không gian sống được kỳ vọng mang lại những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ cư dân.

Trong hành trình ấy, điều được chờ đợi không chỉ là sự xuất hiện của những công trình mới, mà là sự hình thành một chuẩn sống mới – nơi con người được sống giữa trung tâm thành phố nhưng vẫn có thể tìm thấy sự bình yên, riêng tư và gần gũi với thiên nhiên.

Springlight City đang bắt đầu chặng đường đó.

Thông tin về dự án được cập nhật tại: https://springlight.vn/