“Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2026: Sân chơi để học sinh khám phá vấn đề thực tiễn

ANTD.VN - “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2026 được phát động với thông điệp ý tưởng khởi nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ tài nguyên, tối ưu nguồn lực và giải quyết những vấn đề của xã hội.

Đấu Trường Khởi Nghiệp 2025 tạo dấu ấn tích cực trong hành trình lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến học sinh THPT

Năm 2026, “Đấu Trường Khởi Nghiệp” trở lại với một bước chuyển mới trong cách tiếp cận tư duy khởi nghiệp dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Nếu mùa giải 2025 tập trung giúp học sinh làm quen với hành trình từ nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng đến xây dựng một dự án kinh doanh, thì mùa giải năm nay khuyến khích các bạn đi xa hơn: không chỉ tìm kiếm những điều mới, mà học cách nhìn thấy và khai thác những giá trị đang hiện hữu xung quanh mình.

Hưởng ứng ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí với Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 24/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 (ngày 31 tháng 5) trên toàn quốc, “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2026 lựa chọn “Saving For The Future - Kiến tạo kỷ nguyên xanh” làm chủ đề cho mùa giải năm nay. Qua đó, cuộc thi mong muốn truyền đi thông điệp rằng: mỗi ý tưởng khởi nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn có thể góp phần gìn giữ tài nguyên, tối ưu nguồn lực và giải quyết những vấn đề của xã hội.

Thông qua mùa giải 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng học sinh hình thành một góc nhìn mới hơn trước những vấn đề của đời sống: Điều gì đang tồn tại nhưng chưa được sử dụng hiệu quả? Giá trị nào đang bị bỏ ngỏ? Và làm thế nào để chuyển hóa những điều đó thành một giải pháp vừa tạo ra tác động tích cực ở hiện tại, vừa góp phần xây dựng một tương lai bền vững? Từ đó, khởi nghiệp không chỉ là hành trình tạo ra một sản phẩm hay mô hình kinh doanh mới, mà còn là quá trình học cách tạo ra nhiều giá trị hơn từ những gì đang có.

Cuộc thi “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2026 chính thức mở cổng đăng ký dành cho học sinh THPT trên toàn quốc với chủ đề “Saving for the Future - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”. Do tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt (Vietinsights) phối hợp cùng Đội sinh viên, học sinh tiêu biểu từ các trường Đại học, THPT kiến tạo nhằm mang đến sân chơi bổ ích cho các em học sinh THPT đam mê Kinh doanh, kinh tế..., cuộc thi mở ra một sân chơi để học sinh khám phá vấn đề thực tiễn, phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo và học cách biến những điều mình quan sát được thành giá trị cho cộng đồng.

Tại mùa giải đầu tiên, Đấu Trường Khởi Nghiệp 2025 đã ghi nhận sự tham gia của 490 thí sinh đến từ 63 trường THPT trên cả nước, trong đó 07 đội xuất sắc nhất đã bước vào vòng Chung kết. Những dấu ấn từ mùa giải đầu tiên là nền tảng để Ban Tổ chức tiếp tục phát triển “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2026 theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và có thêm cơ hội học tập, kết nối và phát triển ý tưởng cho học sinh trên toàn quốc.