Dấu ấn chế tác Việt: Huy Thanh Jewelry chinh phục khách hàng quốc tế tại Jewellery & Gem World Hong Kong

ANTD.VN - Từ một thương hiệu trang sức quen thuộc với người tiêu dùng trong nước, Huy Thanh Jewelry đang từng bước đưa những thiết kế mang dấu ấn chế tác Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế. Sự hiện diện tại Jewellery & Gem World Hong Kong 2026 không chỉ mở ra cơ hội kết nối với các đối tác toàn cầu, mà còn cho thấy năng lực của một thương hiệu Việt khi bước vào sân chơi có tiêu chuẩn cạnh tranh khắt khe của ngành kim hoàn thế giới.

Từ thương hiệu Việt đến sân chơi quốc tế

Huy Thanh Jewelry vừa chính thức góp mặt tại Jewellery & Gem World Hong Kong (JGW) – một trong những triển lãm trang sức có quy mô và uy tín hàng đầu thế giới do Informa Markets Jewellery tổ chức. Diễn ra từ ngày 16 đến 20/9/2026, sự kiện quy tụ đông đảo thương hiệu, nhà sản xuất, nhà phân phối, chuyên gia và khách hàng đến từ nhiều thị trường trên thế giới.

Sự hiện diện của Huy Thanh Jewelry tại JGW 2026 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế của thương hiệu trang sức Việt.

Triển lãm trang sức Jewellery & Gem World Hong Kong diễn ra từ 16 - 20/9/2026 vừa qua (Nguồn ảnh: JGW)

Tại triển lãm, Huy Thanh Jewelry giới thiệu gần 1.000 thiết kế, mang đến cho khách hàng và đối tác quốc tế góc nhìn trực tiếp về năng lực thiết kế, chế tác cũng như định hướng phát triển của thương hiệu.

Nếu thị trường trong nước là nơi Huy Thanh Jewelry xây dựng nền tảng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với khách hàng, thì những triển lãm quốc tế như JGW lại là phép thử ở một cấp độ khác. Tại đây, sản phẩm không chỉ được đánh giá ở vẻ đẹp hay tính thời trang, mà còn phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, kỹ thuật chế tác, xu hướng thiết kế và khả năng cạnh tranh.

Việc chủ động hiện diện tại một trong những sự kiện lớn của ngành trang sức thế giới cho thấy tham vọng của Huy Thanh Jewelry trong việc mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời từng bước đưa năng lực chế tác Việt Nam tiếp cận những thị trường mới.

Không gian trưng bày của Huy Thanh Jewelry thu hút đông đảo khách hàng quốc tế tại sự kiện

Những thiết kế mang hơi thở Việt chinh phục khách hàng quốc tế

Điểm đáng chú ý trong không gian trưng bày của Huy Thanh Jewelry tại JGW 2026 là sự đa dạng của các thiết kế, trong đó nổi bật tinh thần trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng trong cách tiếp cận sản phẩm.

Gần 1.000 thiết kế được giới thiệu tại triển lãm không đơn thuần là một bộ sưu tập sản phẩm, mà còn là cách thương hiệu kể câu chuyện về hành trình phát triển của mình – từ những giá trị được hình thành tại thị trường Việt Nam đến khát vọng bước ra thị trường toàn cầu.

Trong quá trình diễn ra triển lãm, khu vực trưng bày của Huy Thanh Jewelry ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng và đối tác quốc tế. Những phản hồi tích cực tại sự kiện trở thành động lực để thương hiệu tiếp tục đầu tư vào thiết kế, công nghệ và chất lượng sản phẩm.

Với Huy Thanh Jewelry, sự quan tâm của khách hàng quốc tế cũng là một phép đo trực tiếp cho khả năng thích ứng của thương hiệu Việt trước những thị hiếu đa dạng của thị trường toàn cầu.

Đội ngũ tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia và khách hàng quốc tế, cập nhật xu hướng và công nghệ chế tác mới nhất

Trong một ngành mà xu hướng liên tục thay đổi, việc tạo ra những sản phẩm vừa có tính thời trang, vừa phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng là bài toán không đơn giản. Bởi vậy, mỗi phản hồi từ các chuyên gia, đối tác và khách hàng tại JGW đều trở thành nguồn dữ liệu giá trị để thương hiệu tiếp tục hoàn thiện.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, đội ngũ Huy Thanh Jewelry còn có cơ hội trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia, nhà phân phối và những doanh nghiệp trong ngành kim hoàn quốc tế. Qua đó, thương hiệu cập nhật những xu hướng thiết kế, công nghệ chế tác cũng như những chuyển động mới của thị trường trang sức thế giới.

Đây cũng là cách một thương hiệu Việt tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Từ JCK Las Vegas đến Jewellery & Gem World Hong Kong

JGW 2026 không phải lần đầu Huy Thanh Jewelry đưa các thiết kế của mình ra ngoài biên giới Việt Nam.

Trước đó, thương hiệu từng góp mặt tại JCK Las Vegas 2025 – một trong những triển lãm trang sức uy tín tại Mỹ. Việc liên tiếp xuất hiện tại những sự kiện chuyên ngành lớn cho thấy định hướng quốc tế hóa không phải là một bước đi ngắn hạn, mà đang được Huy Thanh Jewelry từng bước xây dựng thành chiến lược phát triển dài hạn.

Trang sức Huy Thanh được khách hàng quốc tế đón nhận tích cực

Từ Las Vegas đến Hong Kong, mỗi thị trường lại mang đến một yêu cầu, một nhóm khách hàng và một hệ tiêu chuẩn khác nhau. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu kiểm nghiệm khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt trong môi trường quốc tế.

Nếu JCK Las Vegas mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Bắc Mỹ, thì Jewellery & Gem World Hong Kong lại là cánh cửa quan trọng để kết nối với mạng lưới kinh doanh trang sức rộng lớn tại châu Á và thế giới.

Sự khác biệt về thị trường cũng đặt ra yêu cầu Huy Thanh Jewelry phải liên tục đổi mới, từ tư duy thiết kế đến phương thức tiếp cận khách hàng, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi đã tạo nên thương hiệu.

Không chỉ bán một món trang sức, mà mang theo câu chuyện làm nghề Việt

Trong bối cảnh các thương hiệu trang sức ngày càng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, câu chuyện về nguồn gốc và bản sắc đang trở thành một yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Với Huy Thanh Jewelry, việc mang các thiết kế đến JGW không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm với khách hàng quốc tế. Đằng sau mỗi thiết kế còn là câu chuyện về năng lực chế tác được tích lũy qua nhiều năm, về sự chuyển dịch của một thương hiệu Việt từ thị trường nội địa sang một sân chơi rộng lớn hơn.

Những thiết kế trẻ trung, hiện đại nhưng mang tinh thần chế tác Việt tạo nên một cách tiếp cận riêng: không tách rời bản sắc để chạy theo xu hướng quốc tế, mà tìm cách đưa những giá trị được hình thành tại Việt Nam hòa vào dòng chảy chung của ngành trang sức thế giới.

Đó cũng là hành trình đòi hỏi sự kiên trì. Bởi để một thương hiệu Việt có thể đứng cạnh những tên tuổi quốc tế, sản phẩm phải tự mình chứng minh giá trị bằng chất lượng, thiết kế và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sự đón nhận tại JGW 2026 vì thế không chỉ là những tín hiệu tích cực tại một kỳ triển lãm, mà còn là động lực để Huy Thanh Jewelry tiếp tục đầu tư cho chặng đường dài phía trước.

Không gian của Huy Thanh tại ngày diễn ra triển lãm

Mở rộng cánh cửa ra thế giới

Sự hiện diện tại Jewellery & Gem World Hong Kong 2026 đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình quốc tế hóa của Huy Thanh Jewelry.

Từ nền tảng tại thị trường Việt Nam, thương hiệu đang hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận thêm nhiều thị trường và từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ trang sức quốc tế.

Quan trọng hơn, những lần xuất hiện tại các triển lãm chuyên ngành lớn cũng giúp Huy Thanh Jewelry nhìn rõ hơn những yêu cầu của thị trường toàn cầu để từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, công nghệ và năng lực thiết kế.

Trong hành trình ấy, việc giữ được bản sắc riêng có thể chính là yếu tố giúp một thương hiệu Việt tạo dấu ấn giữa một thị trường vốn đã có sự hiện diện của hàng nghìn tên tuổi.

Từ Việt Nam đến Las Vegas, rồi Hong Kong, hành trình ấy đang mở ra một chương mới cho Huy Thanh Jewelry – chương của một thương hiệu Việt mang năng lực chế tác, tư duy thiết kế và câu chuyện làm nghề của mình bước ra thế giới.

Và nếu những phản hồi tích cực tại Jewellery & Gem World Hong Kong 2026 là một tín hiệu, thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy trang sức mang dấu ấn Việt hoàn toàn có thể tìm được tiếng nói riêng trên sân chơi quốc tế.