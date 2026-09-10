Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh: "Vương miện mở cánh cửa, năng lực mới quyết định hành trình"

ANTD.VN - Hai năm trước, Nguyễn Trần Hà Linh là cô nữ sinh THPT Khoa học Giáo dục (HES) trong tà áo dài thướt tha, cầm biển tên trường tại Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thú XXIII năm 2024 Cúp Number 1 Active. Khi ấy, có lẽ chính Hà Linh cũng không thể hình dung rằng có ngày cô được trao chiếc vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, rồi đại diện Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Multicultural World.

Nhìn lại chặng đường ấy, Hà Linh không coi vương miện là đích đến. Với cô, đó giống như một cánh cửa vừa mở ra, để từ đó phải bước tiếp bằng sự học hỏi, nỗ lực và những giá trị mình có thể tạo ra.

Nguyễn Trần Hà Linh khi còn là cô nữ sinh THPT Khoa học Giáo dục trong tà áo dài thướt tha, cầm biển tên trường tại Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thú XXIII năm 2024 Cúp Number 1 Active

Dám bước ra khỏi vùng an toàn

Có những khoảnh khắc khi nhìn lại, người ta mới nhận ra chúng từng là điểm khởi đầu cho một hành trình rất khác. Năm 2024, Hà Linh vẫn là một nữ sinh THPT duyên dáng và vô tư. Tại Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIII năm 2024 Cúp Number 1 Active, cô gái trẻ xuất hiện với vai trò cầm biển tên trường. Đó đơn giản là một trải nghiệm thú vị, một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Khi ấy, Hà Linh chưa thể hình dung chỉ hai năm sau, cô nhận được sự ngưỡng mộ khi đỗ 4 trường gồm ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính và Học viện Ngân hàng. Quan trọng hơn, cô đứng trên một sân khấu hoàn toàn khác, mang trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam và có cơ hội đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Tại Miss Multicultural World, Hà Linh may mắn giành danh hiệu Second Runner-up (Á hậu 2) khi vừa đôi mươi.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô Cúp Number 1 Active là kỷ niệm đẹp với tuổi học trò

Khoảng cách từ cô nữ sinh cầm biển tên trường đến một người đẹp đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế tưởng như rất xa. Nhưng Hà Linh không nhìn hành trình ấy như một cú rẽ bất ngờ của số phận. Cô cho rằng thay đổi lớn nhất đến từ việc bản thân dần học cách tin vào mình và chủ động nắm bắt cơ hội.

Nguyễn Trần Hà Linh khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

“Thay vì tự hỏi ‘Mình có làm được không?’, em bắt đầu nghĩ ‘Tại sao mình không thử?’”, Hà Linh chia sẻ. Với cô, mỗi lần dám thử là một lần có thêm trải nghiệm. Có thể thành công, cũng có thể chưa đạt được điều mong muốn, nhưng sau mỗi lần như thế, cô hiểu mình hơn và biết mình cần bổ sung điều gì.

Đó cũng là lý do Hà Linh không xem chiếc vương miện là điểm bắt đầu hay đích đến. Danh hiệu chỉ là một dấu mốc. Bước ngoặt thực sự là khi cô nhận ra mình có quyền ước mơ lớn hơn, đồng nghĩa với việc phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với những cơ hội mình nhận được. Nếu Hà Linh của năm 2024 chỉ mong có những trải nghiệm đẹp của tuổi học trò, thì Hà Linh hôm nay đã nghĩ khác: làm thế nào để những cơ hội đến với mình không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân, mà còn có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đầu tư cho “thương hiệu Hà Linh”

Trước khi có vương miện, Hà Linh cũng từng hình dung tương lai theo cách khá giản dị. Cô muốn học tập, trải nghiệm nhiều điều mới và tìm được một công việc mình thực sự yêu thích. Ngoại hình, sự tự tin hay khả năng giao tiếp khi ấy chưa được cô nhìn nhận như những “tài sản” có thể đầu tư để xây dựng sự nghiệp. Nhưng môi trường mới, những cuộc gặp gỡ mới và những vai trò mới đã khiến Hà Linh thay đổi cách nhìn.

Cô nhận ra ngoại hình có thể là điểm bắt đầu, nhưng không thể quyết định một người đi được bao xa. Một người có ngoại hình có thể nhận được sự chú ý. Nhưng để giữ được sự quan tâm và tạo dựng niềm tin, cần nhiều hơn thế: khả năng giao tiếp, cách ứng xử, kiến thức và những giá trị mà người đó mang lại. Với Hà Linh, sự tự tin cũng không phải là lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hay hoàn hảo. Tự tin là hiểu mình đang có gì, còn thiếu gì và sẵn sàng học hỏi để tiến bộ.

“Em xem ngoại hình, sự tự tin và khả năng giao tiếp như những ‘tài sản’ cần được đầu tư lâu dài. Ngoại hình giúp em có cơ hội, giao tiếp giúp em kết nối, còn kiến thức và năng lực mới là thứ giúp em biến những cơ hội đó thành giá trị thực sự”, Hà Linh nói.

Hà Linh tự tin cùng tà áo dài mang đậm văn hóa Việt Nam sải bước ở Miss Multicultural World

Sau khi có danh hiệu, cô càng nghiêm túc hơn với việc hoàn thiện bản thân. Ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử, kiến thức văn hóa, xã hội, sức khỏe, phong thái và khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đều trở thành những lĩnh vực Hà Linh chú trọng rèn luyện.

Cô cũng học cách lắng nghe nhiều hơn. Nếu trước đây Hà Linh từng quan tâm đến việc mình thể hiện như thế nào, thì hiện tại cô quan tâm hơn đến cách người khác cảm nhận và nhìn nhận vấn đề. Vương miện vì thế không khiến cô cho phép mình dừng lại. Ngược lại, nó đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Đặc biệt, việc được đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế khiến Hà Linh ý thức rằng mình không chỉ xuất hiện với tư cách một cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, cô mong muốn góp phần giới thiệu một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, văn minh, tự tin nhưng vẫn trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Đó cũng là hướng đi mà Hà Linh muốn tiếp tục theo đuổi trong tương lai.

Luôn là phiên bản tốt hơn của chính mình

Với Hà Linh, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc thành lập một doanh nghiệp hay sở hữu một thương hiệu riêng. “Khởi nghiệp trước hết là dám bắt đầu một điều mình tin tưởng, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và không ngừng tìm cách phát triển nó”, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 nói.

Nếu coi cuộc đời và sự nghiệp của mình là một hành trình khởi nghiệp, Hà Linh cho rằng cô vẫn đang ở những bước đầu tiên trong quá trình xây dựng “thương hiệu Hà Linh”. Và cô không muốn thương hiệu ấy chỉ được tạo nên từ hình ảnh hay danh hiệu.

Ba giá trị mà Hà Linh muốn giữ xuyên suốt hành trình là sự chân thành, tinh thần học hỏi và trách nhiệm. Chân thành để được biết đến với đúng con người của mình thay vì cố gắng trở thành một hình mẫu nào đó. Học hỏi bởi cô hiểu mình còn trẻ và còn rất nhiều điều phải học. Và trách nhiệm với lời nói, công việc cũng như những cơ hội mình nhận được.

“Danh hiệu có thể giúp mình được nhiều người biết đến, nhưng để xây dựng một thương hiệu lâu dài thì mình phải có năng lực và tạo ra giá trị thực sự”, Hà Linh nói. Đó cũng là cách cô nhìn nhận về con đường phía trước. Không chạy theo việc phải trở thành một người luôn hoàn hảo, Hà Linh muốn xây dựng hình ảnh một người trẻ dám thử sức, dám chịu trách nhiệm, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và biết sử dụng những cơ hội mình có để làm những điều tích cực.

Bởi nếu một ngày không còn ánh đèn sân khấu, không còn vương miện hay những danh xưng đi cùng, điều còn lại vẫn là con người và những việc mình đã làm. Hà Linh muốn được nhớ đến như một người trẻ có năng lực, không ngại học hỏi và chủ động hoàn thiện bản thân, luôn nỗ lực hơn ngày hôm qua để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cô muốn dùng những gì mình có để lan tỏa những giá trị tích cực, đặc biệt là văn hóa Việt Nam đến với giới trẻ và bạn bè quốc tế. Cô không đặt áp lực rằng mình phải làm những điều thật lớn lao ngay lập tức. Ở tuổi của mình, Hà Linh cho rằng điều quan trọng là bắt đầu từ những việc có khả năng làm tốt, thực hiện bằng sự nghiêm túc và duy trì đủ lâu để tạo ra giá trị.

Mười năm tới, cô cũng không muốn tự giới hạn bằng một danh xưng cụ thể. Đó có thể là một doanh nghiệp, một dự án, một thương hiệu hay một công việc mà hiện tại cô chưa thể hình dung hết. Nhưng nếu được lựa chọn, Hà Linh mong muốn đó sẽ là một hành trình gắn với văn hóa, con người và những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, cô muốn tìm được cách giới thiệu văn hóa Việt Nam theo hướng gần gũi, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ cũng như bạn bè quốc tế.

Mười năm nữa, cô mong khi nhìn lại Hà Linh của hôm nay, mình có thể thấy những việc đang làm đã đặt được những viên gạch đầu tiên cho một con đường dài. Và nếu phải nói một câu với cô gái trẻ của hiện tại, Hà Linh đã có sẵn câu trả lời: “May mắn ngày ấy đã cho mình một cơ hội, nhưng chính kiến thức, năng lực, sự cố gắng và nỗ lực không ngừng mới giúp mình đi được đến ngày hôm nay”.