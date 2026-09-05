Bắt đầu một hành trình, kiến tạo ngàn ước mơ

ANTD.VN - Sáng 5/9/2026, Trường Cao đẳng Hà Nội (Hanoi College - HNC) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026–2027 với thông điệp “HNC – Một hành trình, ngàn ước mơ”, mở ra một năm học mới với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn vững tay nghề, trưởng thành về kỹ năng và chủ động nắm bắt cơ hội việc làm.

Màn múa lân tưng bừng khai giảng năm học mới tại Trường Cao đẳng Hà Nội

Khát vọng để biết mình muốn đi đâu

Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, những gương mặt mới của Trường Cao đẳng Hà Nội chính thức bước vào một chặng đường mới – nơi giảng đường không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là không gian để mỗi người trẻ khám phá năng lực, xác định hướng đi và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội, Cô Lê Thị Quỳnh Anh gửi lời chào mừng tới các đại biểu, phụ huynh, cán bộ, giảng viên và đặc biệt là những học sinh, sinh viên khóa mới – những thành viên vừa gia nhập “ngôi nhà chung HNC”.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội Lê Thị Quỳnh Anh phát biểu tại buổi lễ

Theo cô Lê Thị Quỳnh Anh, mỗi người trẻ đến với HNC đều có một điểm xuất phát và một ước mơ khác nhau. Có người muốn học một nghề để sớm có việc làm, tự lập bằng năng lực của mình; có người hướng tới môi trường quốc tế, mong muốn khởi nghiệp, đi xa hơn. Cũng có những bạn vẫn đang loay hoay với câu hỏi mình sẽ trở thành ai trong tương lai.

“Điều đó không đáng lo”, bởi theo Chủ tịch Hội đồng trường, tuổi trẻ không nhất thiết phải có ngay tất cả câu trả lời. Quan trọng hơn là các em sẵn sàng học hỏi, trải nghiệm, dám lựa chọn và không ngừng tiến về phía trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới 2026–2027, chính thức mở ra một hành trình học tập, rèn luyện và hiện thực hóa những ước mơ của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Hà Nội.

Dẫn lại câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”, cô Lê Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh, trước khi thay đổi thế giới, giáo dục trước hết phải giúp mỗi người thay đổi chính mình – có thêm tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng tự quyết định tương lai.

Từ đó, câu hỏi được đặt ra với mỗi học sinh, sinh viên HNC không chỉ là sau này sẽ nhận tấm bằng gì, mà còn là “Tôi có thể làm được gì? Tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ tạo ra giá trị gì cho bản thân, gia đình và xã hội?”.

“Tại HNC, Nhà trường không mong các em chỉ học để có một tấm bằng. Chúng tôi mong các em học để có tri thức, học để có kỹ năng, học để làm được việc và học để trưởng thành”, cô Lê Thị Quỳnh Anh chia sẻ.

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Đó cũng là lý do Nhà trường khuyến khích người học tận dụng từng giờ học, từng buổi thực hành, các hoạt động trải nghiệm và cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp. Mỗi trải nghiệm, dù thành công hay chưa trọn vẹn, đều có thể trở thành một bài học trên hành trình trưởng thành.

“Thực học – Thực hành – Thực nghiệp” để sẵn sàng vào nghề

Không khí khai giảng trở nên gần gũi hơn qua những chia sẻ của chính sinh viên HNC. Sinh viên Khoa Quản trị Khách sạn Bùi Thị Hảo nhớ lại cảm giác trong ngày đầu nhập trường với nhiều cảm xúc đan xen: háo hức, vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Tuy nhiên, theo Hảo, những cảm giác ấy sẽ nhanh chóng qua đi nếu mỗi sinh viên chủ động hòa nhập, trải nghiệm và dám thử sức trong môi trường mới.

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Với nữ sinh này, học cao đẳng không đơn thuần là ngồi trên giảng đường tiếp nhận kiến thức. Đặc thù của đào tạo nghề đòi hỏi người học phải rèn luyện đồng thời nhiều kỹ năng, từ giao tiếp, ngoại ngữ, nghiệp vụ đến tác phong làm việc.

“Thực học” giúp sinh viên có nền tảng kiến thức và hiểu đúng về nghề. Từ đó, “thực hành” là quá trình biến những điều đã học thành kỹ năng thông qua các tình huống cụ thể. Với những ngành nghề dịch vụ như quản trị khách sạn, mỗi thao tác, cách giao tiếp, xử lý tình huống hay tác phong đều cần được rèn luyện thường xuyên.

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Từ kiến thức, kỹ năng đến tác phong nghề nghiệp, tất cả những gì sinh viên được chuẩn bị trong thời gian học tập đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là “thực nghiệp” – đủ tự tin bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cô trò hân hoan tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027

Đây cũng là một trong những điểm nhấn được HNC xác định trong định hướng đào tạo. Nhà trường hướng tới môi trường học tập năng động, nơi người học được trải nghiệm, khám phá năng lực của bản thân và từng bước biến sở thích, năng khiếu thành năng lực nghề nghiệp.

Thông điệp gắn đào tạo với thực tiễn được thể hiện ngay tại lễ khai giảng thông qua nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Hà Nội và các doanh nghiệp.

Việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp được kỳ vọng mở rộng không gian học tập cho sinh viên, đưa yêu cầu thực tế của thị trường lao động đến gần hơn với chương trình đào tạo, đồng thời tạo thêm cơ hội để người học tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên Bùi Thị Hảo, Khoa Du lịch – Khách sạn phát biểu tại buổi lễ

Đây cũng là cách để câu chuyện “Thực học – Thực hành – Thực nghiệp” không chỉ dừng ở một phương châm mà trở thành những trải nghiệm cụ thể trong quá trình học tập của sinh viên.

Cùng với hợp tác đào tạo, các doanh nghiệp đồng hành còn đóng góp vào Quỹ Khuyến học của Nhà trường. Nguồn quỹ nhằm hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Với HNC, hành trình giáo dục vì thế không chỉ là câu chuyện của nhà trường và người học, mà còn có sự đồng hành của gia đình và doanh nghiệp. Mỗi bên cùng góp một phần để người trẻ có thêm điều kiện học tập, trải nghiệm và bước vào đời với sự chuẩn bị tốt hơn.

Một hành trình đã bắt đầu. Từ những giảng đường, phòng thực hành và những trải nghiệm đầu tiên với nghề, mỗi học sinh, sinh viên sẽ từng bước tìm thấy con đường của riêng mình – bằng tri thức, kỹ năng, khát vọng và bản lĩnh tuổi trẻ.