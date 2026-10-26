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Pháp luật

Tên trộm cầm dao cố thủ trong nhà người bị hại

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T.V

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng trộm đột nhập, cầm dao cố thủ trong nhà, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng. 

Tối 19-10-2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại ngõ 243 Tam Trinh, phường Tương Mai xuất hiện một đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người dân.

Tổ công tác khống chế đối tượng Cà Văn Cót
Tổ công tác khống chế đối tượng Cà Văn Cót

Tổ công tác đã khẩn trương tổ chức lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp khống chế thành công đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai nhận là Cà Văn Cót (SN 1983) trú tại xã Kính Máng, tỉnh Lai Châu.

Tổ công tác đã bàn giao Cà Văn Cót cùng các tang vật liên quan cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#trộm đột nhập #trộm cắp tài sản

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