Tổng thống Hàn Quốc: Kỷ nguyên AI mở ra cơ hội để Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội chiến lược để Hàn Quốc chuyển từ vị thế "đi sau" trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ trên thế giới.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc gặp cộng đồng người Hàn Quốc tại San Francisco ngày 25-7--2026

Phát biểu tại cuộc gặp cộng đồng người Hàn Quốc ở thành phố San Francisco, Mỹ ngày 25-7, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy đầu tư và hợp tác về AI, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh AI sẽ tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử đối với nhân loại.

Ông Lee Jae Myung ví sự xuất hiện của AI với việc con người phát hiện ra lửa, cho rằng đây là thời đại mới mà con người không thể tách rời trí tuệ nhân tạo. Theo ông, đây cũng là cơ hội để Hàn Quốc trở thành một quốc gia có vai trò không thể thay thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Từ trước đến nay, Hàn Quốc chủ yếu học hỏi và đi theo các nước khác. Nhưng từ nay, tôi muốn Hàn Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu, luôn đi trước nửa bước", Tổng thống Lee Jae Myung nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Nvidia, OpenAI và Anthropic ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung Electronics và SK hynix, tại một sự kiện cấp cao có sự tham dự của Tổng thống Lee. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tổng giá trị các thỏa thuận hợp tác này lên tới khoảng 950 tỷ USD.

Tổng thống LeeJae Myung cũng cho rằng kinh nghiệm xây dựng nền dân chủ là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Hàn Quốc trong kỷ nguyên AI. Theo ông, các giá trị như tính minh bạch, khách quan, hợp lý và khả năng dự báo không chỉ củng cố nền dân chủ mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đã vươn lên từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá để trở thành cường quốc kinh tế, đồng thời khẳng định ngành công nghiệp toàn cầu hiện không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu nguồn cung chất bán dẫn từ Hàn Quốc.