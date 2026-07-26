Thủ tướng Nhật Bản gây tranh luận khi tiết lộ chỉ ngủ '0-3 giờ mỗi đêm'

ANTD.VN - Chia sẻ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về việc thường xuyên chỉ ngủ từ 0-3 giờ mỗi đêm đã làm dấy lên cuộc tranh luận tại Nhật Bản về văn hóa làm việc quá sức và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Takaichi cho biết kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, bà chỉ ngủ từ 0-3 giờ mỗi đêm và việc này đã trở thành "điều bình thường". Bà cho biết thường thức đến gần sáng để xử lý tài liệu, trả lời thư điện tử và làm việc nhà.

Nữ Thủ tướng cũng chia sẻ rằng trong kỳ nghỉ kéo dài ba ngày vừa qua, bà phải xử lý hàng nghìn thư điện tử tồn đọng và lần đầu tiên sau một thời gian dài mới có thể ngủ được khoảng 5 giờ.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân đối lập Yuichiro Tamaki đánh giá bà Takaichi là người làm việc rất chăm chỉ, nhưng cho rằng người đứng đầu chính phủ cần biết phân công công việc để tập trung vào những nhiệm vụ mà chỉ Thủ tướng mới có thể đảm nhiệm.

Ông Tamaki nhấn mạnh việc nghỉ ngơi cũng là một phần trong trách nhiệm của người lãnh đạo quốc gia. Một số nghị sĩ đối lập khác cảnh báo tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định và làm gia tăng rủi ro trong công tác điều hành đất nước.

Bài viết đăng trên mạng X của bà Takaichi về việc "Chỉ ngủ từ 0-3 tiếng mỗi đêm đã trở thành chuyện thường tình"

Đây không phải lần đầu bà Takaichi gây chú ý với những phát biểu liên quan đến công việc. Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà từng tuyên bố sẽ "làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc".

Câu nói này từng trở thành một trong những cụm từ nổi bật của năm, song cũng vấp phải chỉ trích vì bị cho là cổ súy cho văn hóa làm việc quá sức - điều mà chính Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thay đổi.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với khối lượng công việc của Thủ tướng, trong khi không ít ý kiến cho rằng việc nhấn mạnh bản thân làm việc quá sức sẽ không giúp cải thiện niềm tin của công chúng.

Một số người cũng đặt câu hỏi liệu bài đăng có nhằm tạo sự đồng cảm trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ nội các của bà đang sụt giảm sau khi Luật Hoàng gia sửa đổi được thông qua hồi giữa tháng 7.

Trước những tranh luận này, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định Thủ tướng Takaichi không hề phủ nhận chủ trương cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Chính sách LDP Takayuki Kobayashi cho biết bà Takaichi vẫn duy trì sức khỏe tốt, nhưng cũng khuyên Thủ tướng nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.