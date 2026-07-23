Tổng thống Trump: Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện mỗi khi Iran bắn một tàu ở Hormuz

ANTD.VN - Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 12 nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu tại khu vực vùng Vịnh.

Mỹ - Iran gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các đợt không kích nhằm làm suy giảm hơn nữa năng lực của Iran trong việc đe dọa tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại khu vực, đồng thời hỗ trợ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz và khôi phục hoạt động vận tải biển quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định bất kỳ vụ tấn công nào bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hoặc các loại vũ khí khác nhằm vào tàu thuyền trong khu vực đều sẽ phải nhận đòn đáp trả tương xứng.

"Kể từ thời điểm này trở đi, bất cứ khi nào Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz, cho dù đó là bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái, hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện" - ông Trump viết.

Đáp trả, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ áp dụng học thuyết "ăn miếng trả miếng", cảnh báo mọi hành động nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều tên lửa của Mỹ đã đánh trúng các khu vực gần các thành phố Ahvaz, Ramshir và Andimeshk ở miền Tây nước này trong đêm 22, rạng sáng 23-7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tiễn đưa Trung úy Tyler James Feehan tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware ngày 22-7-2026

Trong khi đó, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái mà họ cho là xuất phát từ phía Iran.

Theo giới chức Mỹ và các nước vùng Vịnh, Iran đang mở rộng các đòn đáp trả bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng của nhiều quốc gia trong khu vực.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự làm dấy lên lo ngại về nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế và khiến xung đột ngày càng vượt khỏi phạm vi quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ "không còn quan tâm" đến việc tổ chức các cuộc gặp với Iran và để ngỏ khả năng tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe Mountain, nằm gần tổ hợp làm giàu uranium Natanz.