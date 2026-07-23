Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất ngân sách 95 tỷ USD cho cuộc chiến Iran

ANTD.VN - Hạ viện Mỹ ngày 22-7 (giờ địa phương) đã thông qua đề xuất ngân sách trị giá 95 tỷ USD nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự chống Iran và các ưu tiên khác của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đề xuất ngân sách được Hạ viện thông qua với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống, khi toàn bộ nghị sĩ Dân chủ phản đối.

Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện nhiều ý kiến hoài nghi do dự luật không đi kèm các biện pháp cắt giảm chi tiêu để bù đắp ngân sách.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng đây là cơ hội khả thi nhất để thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong bối cảnh Quốc hội bị chia rẽ và việc được Thượng viện thông qua vẫn còn nhiều nghi ngại.

Cuộc tranh cãi về ngân sách diễn ra trong bối cảnh thống Donald Trump tới Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware tham dự lễ đón thi hài 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Trung Đông.

Đây là lần thứ ba ông tham dự lễ tiếp nhận quân nhân tử trận kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nói với các thượng nghị sĩ trong một phiên điều trần gay gắt tuần này rằng Lầu Năm Góc đang thiếu tiền, bất chấp khoản phân bổ khổng lồ 150 tỷ USD trong dự luật ngân sách lớn năm ngoái.