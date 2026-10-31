Tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho hơn 200 chủ nhà trọ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho hơn 200 chủ nhà trọ trên địa bàn các phường Hà Đông, Kiến Hưng và Phú Lương.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 15 tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm của chủ nhà trọ trong bảo đảm điều kiện an toàn PCCC; những nguy cơ, nguyên nhân thường dẫn đến cháy tại loại hình nhà trọ.

Các chủ cơ sở được hướng dẫn những giải pháp cụ thể như bố trí lối thoát nạn thứ hai; không để vật dụng, biển quảng cáo che chắn lối thoát hiểm; ngăn cách khu vực để xe, sạc xe điện với khu vực sinh hoạt bằng vật liệu không cháy; lắp đặt thiết bị báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; trang bị bình chữa cháy và phương tiện cần thiết. Báo cáo viên cũng lưu ý việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không câu mắc điện tùy tiện, sử dụng thiết bị quá tải và không sạc xe điện qua đêm khi không có người trông coi.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các chủ nhà trọ được hướng dẫn kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu, thoát nạn trong môi trường nhiều khói, cách báo cháy qua số điện thoại 114 và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn ướt để dập tắt đám cháy giả định.

Thông qua các hoạt động huấn luyện, tập huấn, lực lượng dân phòng và chủ cơ sở nhà trọ được củng cố kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ mất an toàn PCCC. Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa, sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Thời gian tới, Công an các địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hành kỹ năng PCCC và CNCH; chú trọng củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.