ANTD.VN - Nhằm nâng cao thể lực, kỹ năng bơi lội và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp dưới nước, liên phòng PX03, PH01, PH10 – Công an thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026, góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội truyền đạt kỹ năng, kiến thức về bơi và CNCH dưới nước cho CBCS

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Hậu Cần đã ban hành kế hoạch về việc tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đáp ứng yêu cầu công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Tại chương trình, báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn CBCS nhận diện các nguy cơ mất an toàn dưới nước, xác định vị trí người gặp nạn và đánh giá tình hình trước khi tổ chức cứu hộ. Các nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước, thực hành kỹ thuật bơi cứu nạn, phương pháp tiếp cận nạn nhân và đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Thông qua các nội dung lý thuyết kết hợp thực hành, CBCS từng bước củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kỹ năng thiết thực, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, ngập úng hoặc xảy ra tai nạn đuối nước tại các khu vực sông, hồ, ao, suối.

Một trong những mục tiêu quan trọng của đợt tập huấn là nâng cao thể lực và sức bền cho CBCS. Việc luyện tập bơi lội thường xuyên giúp rèn luyện thân thể, tăng cường sự dẻo dai, cải thiện khả năng hoạt động của hệ hô hấp và tim mạch. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm nền tảng thể chất để đáp ứng yêu cầu công tác, huấn luyện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, nguy hiểm.

Cùng với rèn luyện thể lực, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng bơi cơ bản, kỹ thuật lặn, lấy hơi và di chuyển trong môi trường nước. Đây là những kiến thức quan trọng giúp CBCS chủ động hơn khi tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Việc nắm vững quy trình cứu nạn, cứu hộ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý tình huống mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người thực hiện nhiệm vụ. Trong thực tế, cứu người đuối nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi lực lượng tham gia phải giữ bình tĩnh, đánh giá đúng tình hình, tuân thủ nguyên tắc an toàn và phối hợp chặt chẽ trong quá trình cứu hộ.

Thông qua tập huấn, CBCS có điều kiện rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng vượt qua tâm lý sợ hãi khi hoạt động tại những địa hình sông, suối, ao, hồ phức tạp. Đây cũng là dịp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xử lý những tình huống khẩn cấp.

Trong bối cảnh mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn, việc chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ năng ứng phó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi CBCS được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sẽ góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đợt tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực thực hiện nhiệm vụ của CBCS Công an thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm phối hợp kịp thời, hiệu quả khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

Chương trình trang bị lý thuyết vào buổi sáng tại Hội trường lớn CATP và thực hành tại bể bơi Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vào chiều cùng ngày 29-10-2026.