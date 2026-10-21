Tạm giữ 10 đối tượng sát phạt dưới hình thức chơi “liêng”

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an xã Triệu Việt Vương bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “Liêng” tại nhà Vũ Tá Luật (SN 1968, ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại thời điểm bắt giữ có 10 đối tượng gồm Vũ Tá Luật, Vũ Đăng Nhơn (SN 1981); Vũ Đức Tùng (SN 1995); Lê Minh Phiên (SN 1966); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987); Vũ Công Quách (SN 1974); Nguyễn Văn Vui (SN 1995); Nguyễn Trọng Thiệp (SN 1989); Nguyễn Trọng Triệu (SN 1981), đều trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đang đánh bạc dưới hình thức chơi “liêng”.

Cơ quan Công an đã thu giữ 104 triệu tiền mặt, 1 bộ bài cùng một số tang vật liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng trên.