Bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc

ANTD.VN - Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội vừa phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn, thu giữ hơn 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng gồm: T.V.H, sinh năm 1962; N.V.T, sinh năm 1977; Đ.H.S và Đ.M.H, cùng sinh năm 1980; N.Đ.H, sinh năm 1988; H.M.S, sinh năm 1973; B.V.C, sinh năm 1968, đều trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội; và P.K.O, sinh năm 1965, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Chiều 15-10-2026, Công an phường Thanh Liệt phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại Tổ dân phố số 1 Yên Xá, phường Thanh Liệt. Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng liên quan nói trên.

Lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền 19.240.000 đồng cùng các tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc. Toàn bộ người liên quan và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an phường để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Căn cứ tài liệu ban đầu, Công an phường Thanh Liệt đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thanh Liệt tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Công an phường Thanh Liệt khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; khi phát hiện các tụ điểm có dấu hiệu vi phạm, cần chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.