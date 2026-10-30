Sôi động mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cán bộ Công an xã Mê Linh trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, phòng ngừa hành vi bạo lực học đường

Với phương châm “Gia đình đồng hành – Công an giúp đỡ – Chính quyền hỗ trợ”, Công an xã Mê Linh triển khai mô hình nhằm giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên từ đủ 11 tuổi đến dưới 18 tuổi có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tham dự chương trình có Trung tá Lê Quang Bình, Phó Trưởng Công an xã cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã và các thanh thiếu niên thuộc diện được giáo dục, hỗ trợ.

Nội dung tuyên truyền tập trung trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, giúp các em hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là những nguy cơ liên quan đến ma túy và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.

CBCS Công an xã tuyên truyền các kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua tìm hiểu lịch sử Việt Nam, những tấm gương anh hùng dân tộc; bồi dưỡng ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cá nhân và kỹ năng sống. Qua đó, giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hậu quả của hành vi sai trái, từng bước thay đổi thái độ, hành vi, chủ động tránh xa tệ nạn xã hội, tích cực học tập và rèn luyện.

Trong quá trình thực hiện mô hình, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trực tiếp hướng dẫn, giáo dục và giúp đỡ thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tạo điều kiện để các em tham gia hoạt động học tập, lao động, văn hóa, thể thao và các chương trình xã hội bổ ích.

Gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, giáo dục con em. Cha mẹ và người thân cần thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nắm bắt các mối quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để phối hợp định hướng, uốn nắn. Sự đồng hành thường xuyên giữa gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương góp phần giúp các em khắc phục khuyết điểm, hình thành lối sống lành mạnh và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thanh, thiếu niên tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ sau buổi tuyên truyền

Thanh thiếu niên tham gia mô hình còn được định hướng rèn luyện thể chất, lao động công ích, vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, lòng nhân ái và sự sẻ chia, tạo động lực để các em thay đổi theo hướng tích cực.

Thời gian tới, Công an xã Mê Linh tiếp tục phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương theo dõi, quản lý, động viên, hỗ trợ từng trường hợp; đánh giá quá trình rèn luyện, sự chuyển biến về nhận thức và hành vi để có biện pháp giáo dục phù hợp. Những trường hợp tiến bộ được xem xét đưa ra khỏi danh sách quản lý theo quy định; các trường hợp chưa có chuyển biến tích cực tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ.