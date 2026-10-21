Sẽ cấm trưng bày thuốc lá nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp?

Theo Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, dự thảo Luật bổ sung khái niệm “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng”, “tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng”. Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung khái niện “trưng bày thuốc lá” nhằm chuẩn hóa cách hiểu về hành vi “trưng bày thuốc lá” để thống nhất trong thực thi pháp luật và thực hiện quy định cấm trưng bày thuốc lá.

Đặc biệt, dự thảo còn bổ sung “một số hành vi bị nghiêm cấm”, cụ thể là cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, chứa chấp: Thuốc lá điện tử; Thuốc lá nung nóng; Thiết bị điện tử; Bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá; Túi ngậm nicotine, shisha; Nguyên liệu thuốc lá (trừ trường hợp quy định); Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung các hành vi bị cấm khác trong đó có việc trưng bày thuốc lá, trừ trường hợp do Chính phủ quy địn nhằm nội luật hóa Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về cấm quảng cáo thuốc lá; ngăn ngừa quảng cáo thuốc lá trá hình dưới dạng trưng bày.

Quang cảnh phiên họp

Dự thảo Luật cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực “cai nghiện thuốc lá”, bổ sung biện pháp quản lý thay thế là “cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức việc tư vấn, cai nghiện thuốc lá phải tuân thủ quy định do Bộ Y tế hướng dẫn, chỉ đạo.

Thẩm tra dự án Luật trên, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Ủy ban) của Quốc hội tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật.

Ủy ban cơ bản tán thành việc giải thích các từ ngữ thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng cách phân biệt sản phẩm theo cơ chế hoạt động đặc thù. Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung việc giải thích “chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho các sản phẩm thuốc lá” trong khái niệm nguyên liệu thuốc lá, tránh tạo khoảng trống trong thực hiện quy định cấm khi Luật có hiệu lực thi hành đối với nguyên liệu không chứa nicotine dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban tán thành với quy định “cấm trưng bày thuốc lá” tại khoản 5 Điều 9 nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trong thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh - thiếu niên đối với thuốc lá.

Về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình cụ thể đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85-100%;

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm gắn liền với bao bì thuốc lá, không bị che lấp bởi tem thuốc lá, tránh trường hợp nhãn cảnh báo chỉ được dán trên bao bì hoặc bị che lấp phần lớn diện tích bởi tem thuốc lá như một số sản phẩm thuốc lá đang lưu hành.

Về quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá và kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá, Ủy ban tán thành việc giữ quy định về “giấy phép kinh doanh thuốc lá” để tiếp tục quản lý chặt chẽ kinh doanh, kiểm soát quy mô, sản lượng sản xuất đối với các sản phẩm thuốc lá truyền thống.

Về quy định bán thuốc lá, Ủy ban đề nghị sửa khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật theo hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có quyền từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá…