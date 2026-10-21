Sáng 22/10, Thường trực HĐND TP Hà Nội chất vấn về lĩnh vực môi trường

ANTD.VN - Dự kiến, sáng 22/10 Thường trực HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường để làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, phiên chất vấn được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố, kết quả thực hiện Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10-12-2025 của Quốc hội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung vào quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và quản lý chất lượng môi trường không khí;

Làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố đối với những tồn tại, hạn chế; xác định rõ biện pháp và thời hạn khắc phục đối với từng tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, phiên chất vấn làm cơ sở để Thường trực HĐND TP ban hành kết luận về chất vấn, trong đó đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người bị chất vấn; xác định giải pháp, thời hạn khắc phục và trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua chất vấn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận về chất vấn; góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Nội dung phiên chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi lên, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong lĩnh vực môi trường.

Theo dự kiến, phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25-3-2026 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trọng tâm: Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn; phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý; cơ chế tài chính, giá dịch vụ và công tác đấu thầu, đặt hàng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn xây dựng: kết quả thực hiện Đề án tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng đến năm 2030 (Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 6/6/2025 của UBND TP); hoạt động tái chế, tái sử dụng và ban hành định mức, đơn giá, quy định sử dụng vật liệu tái chế, kiểm soát vận chuyển và xử lý tình trạng đổ phế thải không đúng nơi quy định.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí (các Điều 12, 13, 14 Luật Bảo vệ môi trường) và việc tổ chức thực hiện theo các quyết định, kế hoạch của UBND TP.

Phạm vi chất vấn: Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm tổ chức phiên chất vấn; các vấn đề phát sinh trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ các nội dung, gồm: Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực môi trường; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; đại diện lãnh đạo UBND một số xã, phường... cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.