Chủ tịch Hà Nội: Khi làm dự án, cần tính toán người dân sau thu hồi đất sẽ làm nghề gì, nguồn thu nhập từ đâu?

ANTD.VN - Đối thoại với nông dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu mô hình "làng trong phố, phố trong làng" ngay từ khâu quy hoạch, đồng thời gắn thu hồi đất với đảm bảo sinh kế…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với nông dân Thủ đô

Ngày 14-10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026.

Qua đối thoại, nhiều ý kiến đại diện cho nông dân của các xã như Hạ Bằng, Trần Phú, Xuân Mai, Thư Lâm, Suối Hai… phản ánh khó khăn về đất đai, quy hoạch, hạ tầng sản xuất, phòng, chống thiên tai và sinh kế. Các ý kiến cũng đề cập yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi nghề nghiệp và bảo tồn làng nghề…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá trình này sẽ tác động đến cơ cấu sử dụng đất, việc làm của lao động nông thôn và tổ chức không gian làng quê.

Vì vậy, cần quản lý, tổ chức thực hiện tốt quá trình đô thị hóa, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển với quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, quy hoạch đô thị phải gắn với tổ chức lại không gian nông thôn, bảo tồn làng cổ, làng nghề, cảnh quan sinh thái, không gian văn hóa cộng đồng và các giá trị truyền thống. Mô hình "làng trong phố, phố trong làng" cần được nghiên cứu ngay từ khâu quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn bản sắc làng quê với phát triển hạ tầng, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống.

Đồng thời, việc chuyển đổi đất đai phải đi đôi với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

“Khi xây dựng, triển khai các dự án phát triển, cần tính toán cụ thể người dân sau thu hồi đất sẽ làm nghề gì, có nguồn thu nhập từ đâu, con em được đào tạo và tiếp cận cơ hội việc làm như thế nào. Đây là trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý và chủ đầu tư liên quan” – Chủ tịch UBND Thành phố nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi đối thoại

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn về đất đai, quy hoạch, hạ tầng và phòng, chống thiên tai. Nghiên cứu các giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất tập trung; ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất.

Cùng đó, giải quyết tốt vấn đề sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân trong quá trình đô thị hóa. Đối với các hộ sản xuất và trang trại phải di dời, cần rà soát nhu cầu, hướng dẫn xây dựng phương án bố trí địa điểm sản xuất phù hợp với quy hoạch, bảo đảm yêu cầu về môi trường và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, cùng với việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ, cần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, thương mại, du lịch và các hoạt động dịch vụ phù hợp. Cụ thể, khi quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, các địa phương cần tính toán không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân tại chỗ.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Nhấn mạnh yêu cầu kết quả buổi đối thoại phải được thể hiện bằng việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị và những chuyển biến cụ thể tại cơ sở, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tập trung giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.