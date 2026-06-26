Thép cuộn chống ăn mòn Việt Nam không bị áp thuế tự vệ tại Nam Phi

ANTD.VN - Ủy ban Quản lý Thương mại Quốc tế Nam Phi (ITAC - Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của Nam Phi) vừa gửi thông báo ban hành Báo cáo số 768 về kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn chống ăn mòn nhập khẩu.

Nam Phi không áp thuế tự vệ với thép cuộn chống ăn mòn nhập khẩu từ Việt Nam

Vụ việc được khởi xướng ngày 27-12-2024, ITAC khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn chống ăn mòn nhập khẩu. Ngày 17-01-2025, ITAC chấm dứt cuộc điều tra này và đồng thời khởi xướng lại vụ việc theo Thông báo số 2931 trên Công báo số 51903 của Nam Phi.

Giai đoạn xem xét số liệu: ITAC sử dụng số liệu từ ngày 1-5-2021 đến ngày 30-4-2024 để đánh giá tình hình nhập khẩu gia tăng và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất SACU.

Trên cơ sở thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, các ý kiến bình luận của bên liên quan và phiên điều trần, ITAC kết luận rằng các diễn biến không lường trước được đã dẫn đến sự gia tăng nhập khẩu; mức tăng nhập khẩu là đột ngột, mạnh và đáng kể; ngành sản xuất SACU đang chịu thiệt hại nghiêm trọng; và các yếu tố khác như thu hẹp quy mô thị trường, tăng chi phí đầu vào, năng lượng và vận tải không làm mất đi mối quan hệ nhân quả giữa lượng nhập khẩu gia tăng và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

ITAC khuyến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm thép cuộn chống ăn mòn có chiều dày dưới 0,45 mm thuộc một số mã HS. Mức thuế tự vệ được khuyến nghị theo lộ trình giảm dần như sau: Năm 1: 52,34%; Năm 2: 37,34%; Năm 3: 22,34%.

Biện pháp được khuyến nghị áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước, trừ các nước đang phát triển được loại trừ theo quy định do có lượng nhập khẩu riêng lẻ không vượt quá 3% tổng lượng nhập khẩu và tổng cộng không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu.

Đáng chú ý, trong danh sách các nước đang phát triển được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ kèm theo Báo cáo số 768, Việt Nam được nêu tên là quốc gia được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp do lượng nhập khẩu không vượt ngưỡng theo quy định.

Do đó, trên cơ sở kết luận hiện tại của ITAC, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam không thuộc diện bị áp dụng mức thuế tự vệ nêu trên. Đây là kết quả tích cực cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị, kết luận của ITAC về cơ bản duy trì khả năng tiếp cận thị trường Nam Phi đối với hàng hóa xuất xứ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, đây là kết quả tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, tính chất thay đổi của biện pháp tự vệ và cơ chế rà soát định kỳ đòi hỏi doanh nghiệp cần duy trì theo dõi liên tục để kịp thời ứng phó. Doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát các văn bản pháp lý chính thức của Nam Phi, đặc biệt là quyết định áp dụng cuối cùng và hướng dẫn thực thi của cơ quan hải quan;

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp bị đưa trở lại phạm vi áp thuế trong các kỳ rà soát tiếp theo.