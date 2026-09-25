Quyết liệt xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông

ANTD.VN - 9 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm, tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát giao thông.

Xử lý hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 2.306 vụ, giảm 710 người chết và giảm 2.409 người bị thương; tương ứng giảm 16,6% số vụ, 9% số người chết và 26,4% số người bị thương.

Đằng sau những con số giảm ấy là sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên và liên tục của lực lượng CSGT toàn quốc trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trong 9 tháng, lực lượng CSGT đã tổ chức 678.358 ca tuần tra, kiểm soát, với gần 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 20,3 triệu lượt phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông;

Tạm giữ 770.484 phương tiện; tước 89.161 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe 508.518 trường hợp. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải

Sự gia tăng số trường hợp bị xử lý không chỉ phản ánh tinh thần quyết liệt trong thực thi pháp luật mà còn cho thấy công tác tuần tra, kiểm soát đang được tập trung đúng vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đó, lực lượng CSGT đã xử lý 959.407 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 595.034 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 405.732 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm; 345.963 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 207.558 trường hợp vi phạm quy định về giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; 170.733 trường hợp đi sai làn đường, phần đường.

Cùng với đó là 45.422 trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; 42.891 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 34.642 trường hợp tránh, vượt sai quy định; 29.082 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường một chiều; 20.919 trường hợp chở quá số người quy định và 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện, thuyền viên trong ca trực có chất ma túy trong cơ thể.

Mỗi trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý cũng đồng nghĩa với một nguy cơ mất an toàn được nhận diện, ngăn chặn từ sớm. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ. Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt; tiếp nhận 1.590.049 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Việc triển khai hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy trong công tác sát hạch, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện thí sinh và nâng cấp dịch vụ công đổi, cấp lại giấy phép lái xe tiếp tục được đẩy mạnh. Những bước đi này góp phần nâng cao chất lượng quản lý người lái, từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tập trung xử lý vi phạm đối với học sinh để đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông

Cùng với quản lý người lái, công tác quản lý phương tiện cũng được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã thực hiện đăng ký mới 3.345.475 phương tiện, gồm 513.679 ô tô, 2.823.328 mô tô và 8.468 xe máy chuyên dùng.

Công tác rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, kết nối và khai thác dữ liệu trên các nền tảng số tiếp tục được triển khai, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý phương tiện và người điều khiển.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân

Giữ bình yên trên những cung đường không thể chỉ trông chờ vào việc xử phạt. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước chuyển từ tuyên truyền một chiều sang hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trong 9 tháng, lực lượng CSGT đã trực tiếp tổ chức 23.354 lượt tuyên truyền với 2.087.936 người tham gia. Đặc biệt, tại các trường học, 4.173 buổi tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của 2.395.755 học sinh và 164.459 giáo viên. Lực lượng CSGT đã trao tặng 27.685 mũ bảo hiểm và 6.626 áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh.

Vi phạm nồng độ cồn được kiểm soát chặt nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông do rượu-bia gây ra

Mỗi buổi tuyên truyền là thêm một cơ hội để pháp luật giao thông đến gần hơn với người dân; mỗi kỹ năng được hướng dẫn là thêm một lớp bảo vệ cho người tham gia giao thông, nhất là trẻ em và những đối tượng dễ bị tổn thương. Bởi phía sau một hành vi chấp hành đúng pháp luật không chỉ là sự an toàn của một người, mà còn là sự bình yên của cả gia đình.

Trong công tác phòng ngừa tai nạn và xử lý vi phạm, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngày càng trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ lực lượng CSGT.

Riêng trong quý III/2026, qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 9.488 trường hợp vi phạm. Cùng với đó, lực lượng CSGT tiếp nhận, xử lý 6.069 tin phản ánh, tin báo về vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua Facebook, Zalo, VNeTraffic và hệ thống giám sát hành trình.

Những dữ liệu từ hệ thống giám sát, phản ánh của người dân và các nền tảng số đang từng bước tạo thành mạng lưới hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý trên các tuyến, địa bàn.

Trên mỗi cung đường, nhiệm vụ của lực lượng CSGT không chỉ dừng lại ở bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, CSGT còn chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Riêng trong quý III/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện 667 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 796 đối tượng.

Trong đó có 167 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 157 vụ khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản, thủy sản trái phép; 94 vụ buôn lậu và gian lận thương mại.

Những kết quả đó cho thấy mỗi ca tuần tra không chỉ góp phần giữ gìn trật tự trên đường phố, mà còn là một phần trong thế trận phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

11.564 vụ tai nạn giao thông - giảm 2.306 vụ so với cùng kỳ; 7.198 người chết, 6.704 người bị thương; hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm được xử lý; hàng triệu người dân, học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông. Đó là những con số biết nói về những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng CSGT trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ứng dụng triệt để công nghệ AI trong điều tiết, xử lý vi phạm giao thông

Nhưng phía sau những con số ấy còn là những ca tuần tra xuyên ngày, xuyên đêm; những cán bộ, chiến sĩ bám tuyến, bám địa bàn trong mọi điều kiện; là sự kiên quyết trước những hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn; là sự tận tâm trong từng buổi tuyên truyền, hướng dẫn người dân; là từng bước ứng dụng dữ liệu, công nghệ để quản lý, giám sát và xử lý vi phạm hiệu quả hơn.

Mỗi vụ tai nạn được ngăn chặn là một gia đình tránh được mất mát. Mỗi hành vi vi phạm được phát hiện là một nguy cơ được đẩy lùi. Mỗi người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật là thêm một phần bình yên được giữ lại trên những cung đường.

Nâng cao công tác tuyên truyền

Giữ nghiêm kỷ cương để phòng ngừa tai nạn; tuyên truyền, hướng dẫn để hình thành ý thức tự giác; ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý; bám tuyến, bám địa bàn để kịp thời bảo vệ nhân dân. Đó là quyết tâm và trách nhiệm của lực lượng CSGT trên hành trình giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Phía sau những cung đường bình yên là sự nỗ lực của toàn lực lượng Cảnh sát giao thông

Bởi phía sau mỗi cung đường an toàn là những cuộc trở về bình yên; phía sau mỗi hành trình là một mái nhà đang chờ đợi. Và bình yên của mỗi người dân, sự trọn vẹn của mỗi gia đình chính là mục tiêu cao nhất của những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy.