Nông dân Hà Nội chung sức làm mới diện mạo nông thôn

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Gần 46.000 cây xanh được trồng mới, gần 6.000m² đất được người dân tự nguyện hiến để xây dựng công trình dân sinh, cùng hàng nghìn ngày công lao động đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê Thủ đô.

Chung sức xây dựng quê hương

Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, trong đó hội viên nông dân giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn.

Theo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp hơn 2.203 ngày công lao động, hiến 5.928m² đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Hội viên cũng tham gia làm mới, kiên cố hóa và sửa chữa 127km đường giao thông nông thôn.

Những con số này cho thấy xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà đã trở thành phong trào rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Từ những phần đất được tự nguyện bàn giao, những ngày công đóng góp đến việc chung tay chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, người dân đang trực tiếp góp sức làm thay đổi quê hương.

Cùng với xây dựng hạ tầng, công tác trồng cây xanh tiếp tục được các cấp Hội Nông dân chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, gần 46.000 cây xanh đã được trồng mới trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nhiều loại cây bóng mát, cây cảnh và cây nền được lựa chọn phù hợp với không gian công cộng, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm. Việc phủ xanh những tuyến đường và khu vực công cộng không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần cải thiện môi trường sống.

Tại xã Thuận An, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân địa phương trồng cây xanh tại Nhà văn hóa thôn Bài Tâm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng xanh, đẹp. Hội Nông dân các xã, phường cũng trực tiếp trồng gần 4.000 cây và phối hợp trồng hơn 40.000 cây xanh tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Năm 2026, các cấp Hội Nông dân thành phố đặt mục tiêu tiếp tục trồng mới 55.000 cây xanh, thành lập 79 câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” và xây dựng, duy trì hơn 450 mô hình “Hàng cây, đường hoa, cánh đồng sạch”.

Đây là những hoạt động cụ thể góp phần hình thành những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời tạo chuyển biến trong ý thức của người dân về bảo vệ môi trường nông thôn.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống



Hiến đất mở đường, góp sức dựng quê

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp về tinh thần đồng thuận tại nhiều địa phương của Hà Nội.

Tại thôn Mục Xá, xã Dân Hòa, một số hộ dân đã chủ động bàn giao đất để phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn. Có gia đình tự nguyện hiến 34m² đất thổ cư để mở rộng góc cua của tuyến đường liên thôn.

Trước đây, khu vực này khá hẹp, phương tiện, đặc biệt là ô tô, gặp khó khăn khi lưu thông. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã thống nhất dành một phần diện tích đất của gia đình để mở rộng đường.

Việc làm này không chỉ giúp giao thông thuận lợi hơn mà còn góp phần chỉnh trang khu dân cư, nâng cao chất lượng hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại xã Quảng Oai, tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường cũng đang tạo nên những chuyển biến rõ nét. Nhiều tuyến đường được mở rộng nhanh chóng nhờ sự đồng thuận của người dân. Có những trường hợp, ngay khi biết địa phương chuẩn bị triển khai dự án, người dân đã chủ động làm đơn cam kết bàn giao đất mà không chờ chính quyền vận động.

Tại thôn Duyên Lãng, tuyến đường dài khoảng 2km trước đây chỉ rộng 3,5m, nay được mở rộng lên 7m. Phần nền đường cơ bản hoàn thành và đang chờ trải nhựa.

Đáng chú ý, toàn bộ 15 hộ dân có đất dọc tuyến đường đều đồng thuận hiến đất. Trong đó, có những hộ chủ động bàn giao phần đất ở để mở rộng các đoạn cua khuất tầm nhìn, góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ hiến đất, người dân còn tìm cách chia sẻ khó khăn với nhau. Những hộ có nhà mặt đường tự nguyện bàn giao đất, trong khi các hộ ở phía trong ngõ đóng góp kinh phí hoặc ngày công để xây dựng lại tường bao cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tại thôn Thụy Phiêu, tuyến đường liên thôn cũng được mở rộng thêm gần 4m so với trước. Có hộ dân tự nguyện hiến gần 100m² đất để phục vụ công trình.

Tại thôn Vân Trai, nhiều hộ dân cũng tự nguyện hiến hơn 110m² đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường. Một số hộ còn dành đất ở tại khu vực nút giao, nơi có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng mặt đường nhỏ, tầm nhìn hạn chế.

Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng lại tường rào, kè và các hạng mục bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Những công trình sau khi hoàn thành không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo diện mạo khang trang cho làng quê.

Xanh hóa nông thôn từ những việc làm thiết thực

Cùng với đầu tư hạ tầng, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đang đẩy mạnh những hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan nông thôn.

6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã xây dựng 114 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thành lập gần 70 câu lạc bộ “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Đáng chú ý, 6 mô hình cấp thành phố về ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt, phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây trồng và xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi đã được triển khai.

Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức 10 lớp tập huấn và 20 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn cho hơn 4.000 lượt hội viên.

Trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp cũng đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm. Toàn thành phố hiện duy trì 1.871 sản phẩm OCOP và có 54 chủ thể là hộ sản xuất, kinh doanh nông sản tham gia sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Việc kết hợp giữa phát triển sản xuất, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường đang tạo thêm những giá trị mới cho kinh tế nông thôn. Người nông dân không chỉ sản xuất ra sản phẩm mà ngày càng quan tâm đến thương hiệu, thị trường, chất lượng và trách nhiệm với môi trường.

Từ những hàng cây xanh trên đường làng, những cánh đồng sạch đến những con đường được mở rộng bằng sự tự nguyện hiến đất, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống.

Mỗi mét vuông đất hiến, mỗi ngày công đóng góp, mỗi cây xanh được trồng hay mỗi tuyến đường được chỉnh trang đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Trong giai đoạn 2026-2030, sự đồng thuận và chung sức của người dân tiếp tục là nguồn lực quan trọng để Hà Nội nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới những miền quê ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch và đáng sống.

* Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội