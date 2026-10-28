Quỹ Doraemon trao gần 11,5 tỷ đồng học bổng cho nhiều gương thiếu nhi Việt Nam vượt khó sau 30 năm

ANTD.VN - Sau 30 năm hoạt động, Quỹ học bổng mèo máy thông minh (Quỹ Doraemon) đã thực hiện cấp 14.794 suất học bổng, với tổng trị giá gần 11,5 tỷ đồng cho hàng nghìn tấm gương thiếu nhi Việt Nam vượt khó, đạt thành tích tốt trong rèn luyện và học tập.

Sáng ngày 28-10, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Doraemon và trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, các đơn vị phía Nhật Bản, Nhà xuất bản Kim Đồng cùng đại diện các tỉnh, thành đoàn và học sinh được nhận học bổng.

Quỹ Doraemon được hình thành từ hoạt động xuất bản bộ sách "Đôrêmon" của họa sĩ Fujiko F Fujio tại Việt Nam. Nguồn vốn của quỹ gồm 1 tỷ đồng tiền bản quyền xuất bản bộ sách "Đôrêmon" giai đoạn 1993-1995 do cố tác giả ủng hộ và 2 tỷ đồng do nhà xuất bản Kim Đồng đóng góp từ lợi nhuận xuất bản bộ sách "Đôrêmon" trong các giai đoạn 1993-1995 và 1998-2020.

Đến nay, quỹ Học bổng Mèo máy thông minh đã trao tổng cộng 14.794 suất học bổng, với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng

Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31-8-1996 theo Quyết định số 624/QĐ-TƯĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mục đích hoạt động của quỹ là cấp học bổng cho học sinh tiểu học, trong đó tập trung vào học sinh năng khiếu có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội và trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng xa xôi, hẻo lánh.

Từ năm 2010, quỹ nâng số lượng học bổng hàng năm lên 500 suất và tăng giá trị mỗi suất lên 1 triệu đồng.

Sau 30 năm hoạt động, Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh đã trao tổng cộng 14.794 suất học bổng, với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng. Chương trình góp phần động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, rèn luyện, đồng thời khuyến khích phong trào học tập và hoạt động Đội, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Năm nay, trên cơ sở hồ sơ do tỉnh, Thành Đoàn đề xuất, Hội đồng quản lý quỹ đã xem xét và thống nhất trao học bổng cho 490 em tại 8 tỉnh và thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên và bà Katsumata Jitsuko - Tổng Giám đốc Fujiko Production trao học bổng cho các em học sinh

Trong số các học sinh được nhận học bổng năm nay, có 157 em là người dân tộc thiểu số, 127 em mồ côi, 6 em là con thương binh, liệt sĩ, 144 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 44 em khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Dù có hoàn cảnh khó khăn, các em đều nỗ lực vươn lên, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên.

Đáng chú ý, nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, với 1 giải quốc tế về hội họa, 8 giải cấp quốc gia ở các lĩnh vực Toán học, Tin học, Tiếng Việt, Tiếng Anh, lập trình và 64 giải cấp tỉnh. Các em cũng tích cực tham gia hoạt động Đội, thể dục thể thao và phong trào đọc sách.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh cho biết, Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực để học sinh vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên. Qua đó, Quỹ mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.