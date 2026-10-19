Quốc hội xem xét đề xuất thêm nhiều đối tượng có thể được làm luật sư

ANTD.VN - Theo đề xuất mới, giảng viên pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật, người có bằng thạc sĩ/ tiến sĩ luật mà không có bằng cử nhân luật có thể trở thành luật sư.

Luật sư được ký hợp đồng với cơ quan nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm?

Trong phiên họp sáng nay, 19/10, trình bày Tờ trình dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo gồm 6 chương, 36 điều (giảm 56 điều so với Luật Luật sư hiện hành).

Về xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề của luật sư, dự thảo Luật bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn; đồng thời cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình

Dự thảo cũng rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước. Hội đồng tuyển chọn luật sư liên ngành, độc lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực; đại diện TAND tối cao, cơ sở đào tạo, chuyên gia và luật sư làm ủy viên. Dự thảo cũng bổ sung hành vi bị nghiêm cấm, tăng trách nhiệm xã hội và minh bạch quyền, nghĩa vụ của luật sư với khách hàng; Quy định rõ các trường hợp thu hồi Chứng chỉ, Giấy đăng ký hoạt động.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp, trừ trường hợp thực hiện dịch vụ về chuyên môn; Cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hòa giải viên, trọng tài viên, quản tài viên;

Cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn, có nhiều người đại diện, được lập công ty con, được tự chủ quản trị, được ký hợp đồng điện tử hoặc bằng lời nói trong trường hợp cấp bách…

Đặc biệt, dự thảo Luật phân cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật sư...

Người có bằng thạc sĩ/ tiến sĩ luật mà không có bằng cử nhân luật có thể trở thành luật sư

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Luật sư (sửa đổi), theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) của Quốc hội Phan Chí Hiếu, Uỷ ban này tán thành với nhiều nội dung của các dự thảo Luật.

Về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư (Điều 7), UBPLTP cơ bản tán thành việc bổ sung tiêu chuẩn đối với luật sư nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ luật sư. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ hơn tiêu chuẩn của luật sư là “kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực”.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra

Theo quy định của Luật Luật sư hiện hành, người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn là “có bằng cử nhân luật”. Dự thảo Luật quy định theo hướng cho phép người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật mà không có bằng cử nhân luật có thể trở thành luật sư.

Về quyền, nghĩa vụ của luật sư (Điều 12), UBPLTP đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định chi tiết nội dung về trách nhiệm của luật sư trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, thực hiện trách nhiệm xã hội khác...; quy định chi tiết về nội dung, hình thức, thời lượng bồi dưỡng bắt buộc, cơ chế kiểm tra, công nhận kết quả bồi dưỡng bắt buộc của luật sư, làm rõ về nguồn tài chính và chế tài áp dụng đối với trường hợp vi phạm.

Về quyền, nghĩa vụ của luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam (Điều 15), UBPLTP nhận thấy, quy định luật sư nước ngoài có nghĩa vụ“tham gia bồi dưỡng bắt buộc hằng năm” là quy định mới so với Luật Luật sư hiện hành. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật thì điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài không yêu cầu phải có kiến thức về pháp luật Việt Nam hay phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như đối với luật sư Việt Nam, trừ trường hợp tham gia tư vấn pháp luật Việt Nam. Do đó, UBPLTP đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý lại quy định này để bảo đảm rõ ràng, minh bạch.

Về hình thức tổ chức hành nghề luật sư (Điều 19), theo Tờ trình của Chính phủ, để phát triển được các tổ chức hành nghề luật sư thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên nghiệp, dự thảo Luật đã bổ sung quy định cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn không phải là luật sư khi đáp ứng điều kiện về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp theo quy định của Chính phủ.

UBPLTP đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng nội dung này trong dự thảo Luật hoặc nghiên cứu, xem xét ở mức độ thí điểm với phạm vi hạn chế và có cơ chế giám sát riêng biệt.