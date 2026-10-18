Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cán bộ "quyết đoán", "quyết tâm", nhưng quan trọng là phải “quyết làm"

ANTD.VN - “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành”…

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, nhà ở

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 18-10, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, mức tăng rất đáng ghi nhận trong khoảng 15 năm qua. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đều đạt được những kết quả quan trọng.

Song, bên cạnh thành tựu đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Chỉ rõ các nhóm tồn tại, hạn chế cần đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước hết, nền tảng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc, tính bền vững chưa cao. Cùng với đó, áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác điều hành giá cả từ nay đến cuối năm phải thận trọng, chủ động kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, không để biến động giá cả gây sức ép lên lạm phát, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá mạnh mẽ, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực còn thấp. Đối với đầu tư công, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 63%, trong khi vốn tạm ứng chưa thu hồi còn cao.

Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tạm ứng vốn cho các nhà thầu; bảo đảm giải ngân phải gắn với khối lượng công việc thực tế, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán.

Đề cập những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khả năng tiếp cận vốn, mặt bằng lãi suất, những vướng mắc về đất đai, chi phí đầu vào, logistics và chi phí tuân thủ đang tạo sức ép lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao cần nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận vốn, phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Từ việc phân tích những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước hết, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cải cách thủ tục hành chính…

Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, sách giáo khoa, phát triển nhà ở xã hội, giảm nghèo.

Kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Đề cập vấn đề huy động và sử dụng nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không chỉ cần giải quyết bài toán về vốn mà quan trọng hơn là phải nâng cao khả năng hấp thụ, giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm nguồn lực được chuyển hóa thành các công trình, dự án, năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027 và đó phải thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế..

Về những giải pháp cần tập trung thực hiện ngay trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới mạnh mẽ quản lý đầu tư công theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo đó, những địa phương, đơn vị, dự án thực hiện tốt, có khả năng giải ngân nhanh, hiệu quả cần được ưu tiên bố trí, điều chuyển vốn phù hợp. Ngược lại, những nơi thực hiện chậm, giải ngân kém, không hoàn thành nhiệm vụ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Quang cảnh tại phiên thảo luận tổ

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quyết tâm đưa các trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất.

Cùng với đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; từ năm 2027 đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI).

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành rõ ràng”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cán bộ không chỉ "quyết đoán", "quyết liệt", "quyết tâm", mà quan trọng phải “quyết làm".