ANTD.VN - Từ ngày 4 đến 14-11-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ

Lớp huấn luyện được tổ chức tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 1, xã Kim Anh, Hà Nội, nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, báo cáo viên tập trung hướng dẫn những điểm mới của Luật PCCC và CNCH số 55, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Thông tư số 36/2025/TT-BCA và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA về trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

Học viên trực tiếp triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên được hướng dẫn về trách nhiệm của người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; các biện pháp bảo đảm an toàn, kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ và tổ chức chữa cháy ban đầu.

Đặc biệt, chương trình chú trọng huấn luyện thực hành, giúp 150 cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH. Các học viên được trực tiếp thực hành kỹ năng xử lý tình huống giả định, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Các học viên được thực hành, sử dụng các thiết bị CNCH

Thông qua đợt huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố và ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

Hoạt động phối hợp giữa Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 1 góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.