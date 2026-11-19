ANTD.VN - Nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Đa Phúc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức về PCCC

Phổ biến nhiều nội dung về PCCC

Ngày 19-11-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn thực hành kỹ năng PCCC và CNCH tại Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội. Hoạt động nhằm trang bị những kiến thức thiết thực, giúp giáo viên và học sinh chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn trong môi trường học đường cũng như đời sống hằng ngày.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, báo cáo viên tập trung giới thiệu những điểm mới trong Luật PCCC và CNCH số 55, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Thông tư số 36/2025/TT-BCA và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA về trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

Các học tham gia buổi huấn luyện về PCCC&CNCH

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn về trách nhiệm của người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong tham mưu, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ và phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Đối với học sinh, nội dung tuyên truyền được truyền đạt thông qua những tình huống gần gũi, dễ nhận biết. Các em được tìm hiểu nguyên nhân thường gặp gây cháy, nổ như chập điện, rò rỉ điện, sử dụng thiết bị điện quá tải, quên tắt bếp và những nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh ngay tại gia đình, trường học. Từ đó, báo cáo viên hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra thiết bị điện trước khi sử dụng, không tự ý nghịch lửa, không sử dụng các vật dễ cháy và kịp thời thông báo cho người lớn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Học viên được tập kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh trực tiếp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói và thực hành thoát hiểm qua cầu dây nghiêng.

Đặc biệt, đối với tình huống xảy ra cháy trong lớp học, học sinh được hướng dẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển theo lối thoát nạn đã được quy định, cúi thấp người để hạn chế hít phải khói độc, sử dụng khăn ướt che mũi, miệng nếu có điều kiện; tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy và tập trung tại khu vực an toàn theo hướng dẫn.

Chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đối với đội ngũ giáo viên, việc trực tiếp tham gia các tình huống thực hành giúp nâng cao khả năng tổ chức, điều phối và hướng dẫn học sinh thoát nạn khi có sự cố. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, giáo viên chủ động hơn trong việc xây dựng ý thức phòng ngừa, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn PCCC, góp phần hình thành môi trường giáo dục an toàn.

Học viên được thực hành cách thoát nạn qua cầu dây nghiêng

Thông qua chương trình, kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH của cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Đa Phúc được củng cố, nâng cao. Việc kết hợp giữa tuyên truyền lý thuyết với thực hành trực tiếp không chỉ giúp các học viên ghi nhớ kiến thức mà còn rèn luyện khả năng phản ứng, xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Đây là hoạt động thiết thực của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.