Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), về người được nhận làm con nuôi (Điều 13), Chính phủ đã bổ sung khái niệm “trẻ em không nơi nương tựa” vào khoản 7 Điều 3, bảo đảm tương đồng với quy định của pháp luật về trẻ em và chỉ những trẻ em không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc thì mới được giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha, mẹ hoặc không có người chăm sóc, đây là những trẻ em có nguồn gốc phức tạp, chưa rõ ràng nên việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý.

Về điều kiện của người nhận con nuôi (Điều 14), tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung vào điểm đ và điểm e khoản 3 Điều 14 quy định cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm, tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Đối với ý kiến đề nghị quy định điều kiện độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, Chính phủ cho rằng, việc xác định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi là chưa có căn cứ trên thực tiễn, còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Thực tiễn giải quyết nuôi con nuôi trong thời gian qua cho thấy cơ bản không phát sinh, vướng mắc khi giải quyết yêu cầu nhận con nuôi của người cao tuổi. Trong trường hợp có người cao tuổi nhận trẻ em làm con nuôi, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đánh giá toàn diện để xác định người nhận con nuôi có đáp ứng được các điều kiện bảo đảm mái ấm gia đình bền vững cho con nuôi hay không. Tham khảo kinh nghiệm của các nước cho thấy, rất ít nước trên thế giới quy định về khoảng cách độ tuổi tối đa giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Kết quả biểu quyết

Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi (Điều 26), tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý khoản 1 Điều 26 của dự thảo Luật, cụ thể: “Kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác trong gia đình cha nuôi, mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật”.

Đối với ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định người được nhận làm con nuôi không có quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cha đẻ, mẹ đẻ cũng như cha đẻ, mẹ đẻ không được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của con đã được nhận làm con nuôi, theo Chính phủ, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, con đã được cho làm con nuôi vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cha, mẹ đẻ và ngược lại.

Vì vậy, dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010, không quy định vấn đề thừa kế của con đã được cho làm con nuôi. Với trường hợp Tòa án nhân dân chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên mà cả cha nuôi và mẹ nuôi chết hoặc cha nuôi, mẹ nuôi là người độc thân chết thì khoản 1 Điều 29 dự thảo Luật quy định con nuôi vẫn được thừa kế di sản của cha nuôi, mẹ nuôi, vì Bộ luật Dân sự chưa điều chỉnh nội dung này.