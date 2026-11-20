ANTD.VN - Trong những ngày tưởng như chỉ để nhận những lời thăm hỏi, chúc mừng tri ân nhà giáo thì thầy trò trường THPT Đỗ Mười đã tập trung tạo bứt phá trong dạy và học với một mùa hội giảng gồm những tiết dạy đổi mới trong môi trường học tập hiện đại, giàu tính kết nối và thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Trường THPT Đỗ Mười đặc biệt chú trọng đưa tiếng Anh vào sử dụng trong các môn học.

Công nghệ số song hành cùng ngoại ngữ

Với mục tiêu lan tỏa cảm hứng- đổi mới từng tiết học, phong trào Hội giảng tại Trường THPT Đỗ Mười (Yên Sở-Hà Nội) được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ghi dấu bằng những giờ học được đầu tư công phu, sáng tạo và giàu cảm hứng. “Điểm nổi bật nhất của mùa Hội giảng năm nay nằm ở sự đầu tư công phu, bài bản và tinh thần dấn thân của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết. Thay vì duy trì lối truyền thụ một chiều, mỗi thầy cô đã dành nhiều tâm sức để tái cấu trúc nội dung, thiết kế hoạt động học tập tương tác cao và lồng ghép các yếu tố tích hợp liên môn, công nghệ số cũng như ngoại ngữ một cách tự nhiên, hiệu quả”- Nhà giáo Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng trường THPT Đỗ Mười cho biết.

Tiết học Toán của cô giáo Trần Thanh Huyền nổi bật với sự kết hợp giữa Toán học với việc phát triển năng lực số và tiếng Anh.

Ở bộ môn Toán học, sự đổi mới thể hiện rõ nét qua cách đưa bài toán vào bối cảnh thực hành công nghệ và ngôn ngữ quốc tế. Tại lớp 10A5, cô giáo Trần Thanh Huyền đã chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy “Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ” (Tiết 1) bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức nền tảng của môn Toán, ứng dụng công nghệ trong học tập và rèn luyện năng lực sử dụng Tiếng Anh. Cách tiếp cận này giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức trọng tâm mà còn hình thành thói quen vận dụng công cụ số, thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ để giải quyết vấn đề. Cùng hướng đi đổi mới đó, tại lớp 10A9, cô giáo Nhật Phương đã tạo dấu ấn riêng thông qua việc tích hợp năng lực số và xây dựng các thử thách Toán học bằng tiếng Anh. Những thử thách này đã khơi mào bầu không khí hào hứng, buộc học sinh phải phối hợp nhóm, tư duy linh hoạt và chủ động chinh phục tri thức thay vì chờ đợi đáp án có sẵn.

Học sinh được tăng tương tác, học tập chủ động.

Trong khi đó, ở lĩnh vực khoa học sự sống, cô giáo Quỳnh Anh đã mang đến một trải nghiệm học thuật đặc biệt tại lớp Quốc tế 10IA2 với bài giảng môn Sinh học“Lesson 7: Prokaryotic Cells” được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ việc chuẩn bị hệ thống thuật ngữ chuyên ngành đến việc tổ chức các hoạt động thảo luận, thực hành bài tập sinh học bằng ngôn ngữ quốc tế, cô Quỳnh Anh đã đầu tư kỹ lưỡng để duy trì nhịp học sôi nổi suốt 100% thời lượng tiết dạy. Nhờ sự dẫn dắt linh hoạt và tâm huyết ấy, học sinh tự tin trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi và hoàn thành bài tập bằng tiếng Anh, qua đó vừa hiểu sâu về tế bào nhân sơ vừa rèn luyện tư duy khoa học và bản lĩnh hội nhập. Bên cạnh các tiết dạy tích hợp công nghệ và tiếng Anh ở các môn khoa học tự nhiên, ở môn Ngữ văn, cô giáo Phạm Thùy Linh cũng cho thấy sự đầu tư chăm chút khi kiến tạo một không gian học tập giàu tính khám phá, khơi gợi chiều sâu cảm thụ, khả năng tư duy độc lập và sự chủ động bộc lộ quan điểm của học sinh.

Chuyển biến tích cực với đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các tiết dạy song ngữ và dạy bằng tiếng Anh ở các môn như Vật lý, Sinh học, Toán học trong đợt Hội giảng năm nay cho thấy bước chuyển biến tích cực của tập thể sư phạm Trường THPT Đỗ Mười trong việc hưởng ứng đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Mỗi giờ thao giảng còn trở thành diễn đàn chuyên môn cởi mở để cán bộ quản lý và giáo viên cùng dự giờ, trao đổi phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lớp học và lan tỏa những cách làm hay.

Hiệu trưởng trường THPT Đỗ Mười chúc mừng cô giáo Kiều Thị Thu - giải Nhất môn Lịch sử Hội thi giáo viên giỏi cấp cụm.

Với sự chuẩn bị tận tâm của người thầy cùng sự hào hứng, chủ động và tiến bộ của người học, mỗi tiết dạy đổi mới trong tháng tri ân 20/11 đã trở thành một món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Mỗi bài giảng được chuẩn bị bằng tâm huyết, mỗi hoạt động được thiết kế bằng sự tận tâm đều gửi gắm mong muốn mang đến cho học sinh những giờ học hiệu quả, khơi dậy niềm yêu thích khám phá và tinh thần tự học. Hội giảng không chỉ là dịp thể hiện năng lực chuyên môn của nhà giáo mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu nghề, tinh thần học hỏi và khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục.

Qua từng giờ học sáng tạo, thầy và trò Trường THPT Đỗ Mười đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khơi dậy niềm yêu thích khám phá và tinh thần tự học của mỗi học sinh. Sự hào hứng, tích cực và tiến bộ của các em chính là món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô trong tháng tri ân nhà giáo Việt Nam.