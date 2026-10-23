"Quả đấm thép" xuất trận: Bản lĩnh, tinh nhuệ Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội

ANTD.VN - Những phân thế của bài Mai Hoa Quyền, cú đá vỡ đôi chiếc ghế nhựa, màn trấn áp nhóm thanh niên mang hung khí lạng lách trên xe máy... Tại Hội thi huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động giỏi năm 2026 của Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội, mỗi động tác đều được chấm bằng thước đo của thực tiễn chiến đấu.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động biểu diễn phân thế bài Mai Hoa Quyền tại hội thi. Ánh mắt, tiếng hô dồn cả vào một thế tay, phía sau cả khối đội hình cùng chung một nhịp.

Thực hiện công tác năm 2026, ngày 22-10, Phòng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động giỏi. Mục tiêu đặt ra là đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện của các đơn vị, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động cho rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm mà còn phải thành thạo kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện được giao. Kết quả hội thi, theo ông, phải phản ánh đúng trình độ của từng tập thể, cá nhân, bảo đảm khách quan, công tâm và “tránh chạy theo thành tích”. Lấy chất lượng huấn luyện làm thước đo, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm mục tiêu. Chỉ đạo tại hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhắc đến vị trí đặc biệt của Thủ đô, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của đất nước. Lực lượng Cảnh sát cơ động vì thế phải luôn chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ông lưu ý kết quả huấn luyện không chỉ nằm ở điểm số. Quan trọng hơn là khả năng vận dụng vào thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân.

I Mai Hoa Quyền Màn biểu diễn phân thế bài Mai Hoa Quyền mở ra phần thi võ thuật. Cả khối đội hình cùng thủ thế, từng cặp chiến sĩ tách ra đối luyện, biến những thế quyền thành đòn xử lý tình huống. Biểu diễn phân thế bài Mai Hoa Quyền. Giữa khối đội hình đồng loạt thủ thế, một cặp đối luyện bung ra. Sự phối hợp nhịp nhàng cùng tác phong khẩn trương, kỷ luật của các chiến sĩ thu hút sự chú ý của đại biểu và lực lượng tham gia hội thi. Thế khóa tay trong phân thế Mai Hoa Quyền. Nội dung võ thuật không chỉ kiểm tra kỹ năng cá nhân mà còn đề cao tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp chiến đấu. Đòn đánh từ trên cao, chiến sĩ hạ thấp trọng tâm, nắm đấm đã sẵn. Mỗi động tác thuần thục đòi hỏi nền tảng thể lực tốt và quá trình rèn luyện bền bỉ.

II NHỮNG THẾ VÕ ĐIÊU LUYỆN Gậy gộc, ghế nhựa, có khi là hai kẻ cùng lúc. Các tình huống đối kháng cho thấy sự rèn luyện nghiêm túc, những thế võ mạnh mẽ, chuẩn xác của lực lượng xứng đáng là “quả đấm thép” của Công an Thủ đô. Khúc gậy đã giơ quá đầu, chiến sĩ vẫn kịp che đỡ và tung cú đá phản công. Tình huống đối kháng kiểm tra sự nhanh nhạy trong phán đoán, đúng yêu cầu không để bị động, bất ngờ mà lãnh đạo CATP đặt ra. Cú đá vòng cao chuẩn xác khi đối tượng thứ hai cầm gậy đã áp sát sau lưng. Thế võ mạnh mẽ, dứt khoát là kết quả của những buổi rèn luyện nghiêm túc. Đối tượng phang ghế nhựa, chiếc ghế vỡ tung, cán bộ vẫn giữ thăng bằng tung cú đá đáp trả. Nội dung huấn luyện được gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động. Chiến sĩ xoay người trên lưng đối tượng, hai kẻ khác đã bị quật nằm trên sân. Các động tác ra đòn, né tránh, phản công được thực hiện liên hoàn, thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật của người chiến sĩ “quả đấm thép”.

III Nhanh, mạnh, hiệu quả Ra đòn, né tránh, phản công rồi khóa, khống chế. Từng chuỗi động tác phải dứt khoát, chính xác, liên hoàn, bởi ngoài thực tế không có cơ hội làm lại. Một cú quật ngược, đối tượng bị nhấc bổng, khúc gậy văng trên nền. Võ thuật giúp nâng cao khả năng tự vệ, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Chiến sĩ khoác áo giáp in chữ CSCĐ gồng người quật đối tượng xuống mặt sân. Thể lực tốt, ý chí kiên cường là nền tảng của mỗi đòn thế. Đòn quật diễn ra ngay trước hàng chiến sĩ đứng chờ lượt thi. Hai người đóng vai đối tượng đã bị vô hiệu hóa trên sân. Mỗi phần thi đều được Ban tổ chức đánh giá khách quan, công tâm, chính xác. Khóa tay, ép gập người đối tượng, đồng đội áp sát hỗ trợ. Rèn luyện cá nhân luôn đi cùng khả năng phối hợp tập thể. Chiến sĩ bị đối tượng nhấc bổng. Bài thi đòi hỏi khả năng kiểm soát tình huống trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi bắt đầu từ thế bất lợi. Hai đối tượng khiêng bổng cán bộ, chiếc mũ kê-pi đã rơi xuống sân, tay người chiến sĩ vẫn giữ chặt. Hội thi là dịp kiểm tra bản lĩnh chiến đấu, không chỉ kỹ thuật.

IV Khép vòng vây Từ võ thuật cá nhân đến xử lý tình huống tổng hợp. Người chiến sĩ phải phối hợp đồng đội, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, phương tiện được giao. Trấn áp các đối tượng trong tình huống thanh niên mang hung khí đi xe máy lạng lách, đánh võng. Chiến sĩ bay người khống chế đối tượng, những kẻ còn lại đã bị quật ngã, hung khí văng trên mặt đường. Ba chiến sĩ đội mũ chống bạo động khép vòng vây. Một người chĩa súng, một người ghì đối tượng sát mặt đường, người còn lại giữ chó nghiệp vụ. Sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện là yêu cầu được nhấn mạnh ngay từ lễ khai mạc.